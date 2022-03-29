Подоляк рассказал ходе о переговоров с Россией

"Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевое - это договор о международные гарантии безопасности для Украины, и только именно с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - отметил он.

По словам Подоляка, второй блок вопросов, которые сейчас обсуждают делегации, - это прекращение огня, чтобы можно было решить все гуманитарные проблемы, которые накопились.

"И сегодня есть еще одна проблема, которая становится все больше, - это проблема эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях сражений. У нас и в прямом эфире иногда звучат призывы, чтобы уничтожать одну или другую нацию, что приводит к конфликтам, к видеозаписям того, как нарушается Женевская конвенция в отношении военнопленных", - рассказал советник главы ОП.