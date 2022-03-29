Юри Ратас: мы должны быть упорными, вводя санкции против России и помогая Украине

Спикер отметил, что Европейский союз отреагировал на агрессию России быстро и эффективно. «Украина получила помощь в сфере обороны, а также гуманитарную и экономическую помощь. Принятые пакеты санкций - обширные и впечатляющие. Политическое исключение России из международных организаций продолжается, – сказал Ратас. – Также идет подготовка дальнейших экономических санкций, ведь в наши задачи входит сделать ведение военных действий максимально затратным для агрессора. Военные преступления не должны оставаться безнаказанными. Кремль должен отступить». Он указал, что сейчас, судя по всему, – подходящее время, чтобы повысить расходы на оборону всех государств ЕС.

«Предпринимая эти действия, мы не должны устать и оставить все как есть, несмотря на то что введенные против России санкции затрагивают и нас самих», – сказал Ратас. Он добавил, что принятие беженцев – это серьезный вызов для государств. Спикер отметил, что влияние борьбы с кризисом проявится по истечении времени. Он отметил, что важной задачей будущего станет поддержка послевоенного восстановления Украины. «Принимая во внимание все вышесказанное, мы должны быть упорными и стратегически терпеливыми», – сказал Ратас.

Спикер предложил своим коллегам в ЕС организовать осенью видеовстречу, чтобы подвести промежуточные итоги достижений в вопросах поддержки Украины и обсудить, что еще можно сделать для сохранения свободы, демократии и правового государства в своем непосредственном окружении.

В Любляне спикер Рийгикогу в двустороннем порядке встретился со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани, со спикером парламента Исландии Биргиром Арманнссоном, со спикером парламента Германии Бербель Бас, со спикером парламента Болгарии Николой Минчевым, со спикером парламента Хорватии Горданом Яндроковичем и с вице-спикером парламента Румынии Василе-Даниэлем Сучу. Он также принял участие во встрече спикеров парламентов Балтийских государств и Польши и во встрече спикеров парламентов Северных и Балтийских государств.