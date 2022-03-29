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Пустой арестный дом превратился в жизнерадостный центр для беженцев

Йенс Раавик
Пустой арестный дом превратился в жизнерадостный центр для беженцев
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Оперативный глава Лыунаской префектуры Оттомар Вирк показывает игрушки и телевизоры, привезенные в центр для беженцев, – все из домов сотрудников полиции. Они же разрисовали стены арестного дома.
Оперативный глава Лыунаской префектуры Оттомар Вирк показывает игрушки и телевизоры, привезенные в центр для беженцев, – все из домов сотрудников полиции. Они же разрисовали стены арестного дома. Фото: Margus Ansu

​Вчера государство открыло второй пункт приема беженцев в Тарту, чтобы люди, спасающиеся от войны в Украине, после прибытия в Эстонию могли легче интегрироваться в местное общество. В новом прибежище доступны услуги, которые до сих пор предлагались в гостинице Raadimõisa, а также многие дополнительные услуги. А отель с понедельника предлагает только проживание, пишет Tartu Postimees.

Всем прибывающим в пункт приема с семьями сначала выдаются браслеты, на которых для каждой семьи отмечен свой номер, чтобы быстрее идентифицировать людей в здании. В пункте также присутствует специалист по защите детей, который говорит, что среди беженцев есть несовершеннолетние без сопровождающих.

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