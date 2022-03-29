Пустой арестный дом превратился в жизнерадостный центр для беженцев

Вчера государство открыло второй пункт приема беженцев в Тарту, чтобы люди, спасающиеся от войны в Украине, после прибытия в Эстонию могли легче интегрироваться в местное общество. В новом прибежище доступны услуги, которые до сих пор предлагались в гостинице Raadimõisa, а также многие дополнительные услуги. А отель с понедельника предлагает только проживание, пишет Tartu Postimees.
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