Пустой арестный дом превратился в жизнерадостный центр для беженцев

Оперативный глава Лыунаской префектуры Оттомар Вирк показывает игрушки и телевизоры, привезенные в центр для беженцев, – все из домов сотрудников полиции. Они же разрисовали стены арестного дома.

​Вчера государство открыло второй пункт приема беженцев в Тарту, чтобы люди, спасающиеся от войны в Украине, после прибытия в Эстонию могли легче интегрироваться в местное общество. В новом прибежище доступны услуги, которые до сих пор предлагались в гостинице Raadimõisa, а также многие дополнительные услуги. А отель с понедельника предлагает только проживание, пишет Tartu Postimees.