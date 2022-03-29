В первый же день чемпионата Европы по таэквондо, который начался в хорватском Порече, наши таэквондисты завоевали три медали. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из 26 стран.
Пярнуские таэквондисты завоевали на чемпионате Европы три медали
Пярнуские таэквондисты завоевали на чемпионате Европы три медали
По словам Роберта Трофимова, тренера пярнуского клуба таэквондо и по совместительству еще и тренера эстонской сборной, нашу страну представляют 27 спорстменов, шесть из которых – пярнусцы. В первый день чемпионата эстонцы поднимались на пьедестал четыре раза, причем в трех случаях – с медалями.
Чемпионом Европы стал Хенри Меривялья – он в своей возрастной группе (кадеты 11-13 лет) поборол румынского спортсмена.
Серебро в комплексных упражнениях завоевал Дамир Соболев – он опбедил в первых трех матчах, но в финале потерпел поражение от представителя Украины.
Двукратная чемпионка Европы Камилла Великополе завоевала бронзу.
Соревнования продлятся до воскресенья.
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