Пярнуские таэквондисты завоевали на чемпионате Европы три медали

По словам Роберта Трофимова, тренера пярнуского клуба таэквондо и по совместительству еще и тренера эстонской сборной, нашу страну представляют 27 спорстменов, шесть из которых – пярнусцы. В первый день чемпионата эстонцы поднимались на пьедестал четыре раза, причем в трех случаях – с медалями.