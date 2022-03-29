Оставшиеся после весенней смены резины старые автомобильные покрышки в качестве частного лица можно сдать бесплатно на станцию приема отходов или в пункт сбора покрышек.
Старые автопокрышки можно утилизировать бесплатно
При покупке новых покрышек старые можно сдать в пункт продажи или передать предприятиям, которые специализируются на автомобильных шинах. Таллиннские станции переработки отходов и пункты сбора старых шин бесплатно принимают от жителей до восьми покрышек за один раз. Также MTÜ Rehviringlus в пунктах приема бесплатно принимает от частных лиц до восьми покрышек в год.
Для сдачи покрышек особого типа (например, шины грузовика, квадроцикла или мотоцикла) необходимо составить накладную на сайте Rehviringlus.
В Таллинне старые покрышки принимают в следующих пунктах:
В Кесклинне в центре Vianor у аэропорта (Тартуское шоссе 119, открыто Пн.-Пт. 8 - 17)
В Ласнамяэ Kuusakoski AS (Бетоони, 12, открыто Пн.-Пт. 8–17 и Сб. 8–15) и E.R.A. Rehvid OÜ (Суур-Сыямяэ, 31, открыто Пн.-Пт. 8–16.30)
В Мустамяэ центр Vianor Мустамяэ (Мустамяэ-теэ, 54, открыто Пн.-Пт. 9–18)
Карту пунктов сбора покрышек (организация ответственности производителя MTÜ Rehviringlus) смотрите здесь.
В Таллинне действуют четыре станции приема отходов, которые принимают старые покрышки:
Пярнамяэская станция приема отходов (Пярнамяэ-теэ, 36, Пирита)
Рахумяэская станция приема отходов (Рахумяэ-теэ, 5, Нымме)
Пяэскюлаская станция приема отходов (Раба, 40, Нымме)
Пальяссаареская станция приема отходов (б. Пальяссааре, 5, Пыхья-Таллинн)
Информацию о расположении станций переработки отходов и их графике работы можно найти на сайте Таллинна.