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Старые автопокрышки можно утилизировать бесплатно

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Старые автопокрышки можно утилизировать бесплатно
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Старые автопокрышки.
Старые автопокрышки. Фото: Maksim Safaniuk/ Shutterstock

Оставшиеся после весенней смены резины старые автомобильные покрышки в качестве частного лица можно сдать бесплатно на станцию приема отходов или в пункт сбора покрышек.

При покупке новых покрышек старые можно сдать в пункт продажи или передать предприятиям, которые специализируются на автомобильных шинах. Таллиннские станции переработки отходов и пункты сбора старых шин бесплатно принимают от жителей до восьми покрышек за один раз. Также MTÜ Rehviringlus в пунктах приема бесплатно принимает от частных лиц до восьми покрышек в год.

Для сдачи покрышек особого типа (например, шины грузовика, квадроцикла или мотоцикла) необходимо составить накладную на сайте Rehviringlus.

В Таллинне старые покрышки принимают в следующих пунктах:

В Кесклинне в центре Vianor у аэропорта (Тартуское шоссе 119, открыто Пн.-Пт. 8 - 17)

В Ласнамяэ Kuusakoski AS (Бетоони, 12, открыто Пн.-Пт. 8–17 и Сб. 8–15) и E.R.A. Rehvid OÜ (Суур-Сыямяэ, 31, открыто Пн.-Пт. 8–16.30)

В Мустамяэ центр Vianor Мустамяэ (Мустамяэ-теэ, 54, открыто Пн.-Пт. 9–18)

Карту пунктов сбора покрышек (организация ответственности производителя MTÜ Rehviringlus) смотрите здесь.

В Таллинне действуют четыре станции приема отходов, которые принимают старые покрышки:

  • Пярнамяэская станция приема отходов (Пярнамяэ-теэ, 36, Пирита)

  • Рахумяэская станция приема отходов (Рахумяэ-теэ, 5, Нымме)

  • Пяэскюлаская станция приема отходов (Раба, 40, Нымме)

  • Пальяссаареская станция приема отходов (б. Пальяссааре, 5, Пыхья-Таллинн)

Информацию о расположении станций переработки отходов и их графике работы можно найти на сайте Таллинна.

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