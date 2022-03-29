Марис Лаури: хотелось бы, чтобы все жители Эстонии отмечали День победы 8 мая

На вопрос, что будет, если кто-то придет 9 мая к Бронзовому солдату с плакатом с изображением Путина, Марис Лаури ответила так: "Это явно провокация и явно злонамеренная пропаганда войны, и я считаю, что такой человек будет привлечен к ответственности".

"Мне бы очень понравилось, если бы мы дошли до того, когда все жители Эстонии отмечали бы окончание Второй мировой войны 8 мая, поскольку именно тогда закончилась война и был последний день войны. А 9 мая можно было бы отмечать День свободы или День Европы, как мы это делаем уже сейчас", - сказала Марис Лаури.