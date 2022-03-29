Шмыгаль: убытки Украины от начатой Россией войны превышают триллион долларов

Шмыгаль отметил, что подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован, пишет УНИАН.

"Убытки, рассчитанные косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляют более триллиона долларов", – сказал он.

По его словам, первая его составляющая – прямые инфраструктурные убытки. "Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры каждый день растут. Сейчас наша оценка - около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд", – пояснил он.

Премьер-министр уточнил, что для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть его будет работать через "Дію", и каждый человек сможет зарегистрировать потери, нанесенные его домовладению.

"Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех причиненных убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", - отметил глава правительства.

Он добавил, что вторая составляющая - это подсчет потерь украинской экономики. "Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда мы будем продолжать боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд", – сказал Шмыгаль.