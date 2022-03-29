Потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом уже нанесенных инфраструктуре и экономике разрушений, и будущих потерь в последующие годы превышают $1 трлн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Шмыгаль: убытки Украины от начатой Россией войны превышают триллион долларов
Шмыгаль отметил, что подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован, пишет УНИАН.
"Убытки, рассчитанные косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляют более триллиона долларов", – сказал он.
По его словам, первая его составляющая – прямые инфраструктурные убытки. "Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры каждый день растут. Сейчас наша оценка - около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд", – пояснил он.
Премьер-министр уточнил, что для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть его будет работать через "Дію", и каждый человек сможет зарегистрировать потери, нанесенные его домовладению.
"Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех причиненных убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", - отметил глава правительства.
Он добавил, что вторая составляющая - это подсчет потерь украинской экономики. "Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда мы будем продолжать боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд", – сказал Шмыгаль.
По его словам, третья часть – потери, которые понесло государство вследствие уменьшения ВВП в перспективе. "До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", – констатировал глава украинского правительства.