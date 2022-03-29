Bellingcat: Россия может решиться на ядерный удар, если не захватит Киев

Такое мнение Грозев высказал в воскресенье в эфире телеканала «Украина 24».

То, что президент России Владимир Путин думает об использовании ядерного оружия в Украине, Bellingcat еще до войны - в декабре и январе - подтвердили несколько источников в российских спецслужбах.

«Нас предупреждали, что это очень возможно, что Путин сам этого хочет и что он этим хвастается близким к себе лицам», - сказал Грозев.

В свою очередь, сейчас эти же источники утверждают, что, если военные неудачи России в Украине продолжатся, особенно учитывая неспособность захватить Киев, Путин действительно может решиться на использование ядерного оружия против Украины.

Сложность для Путина представляет тот факт, что приказ о проведении ядерного удара должны выполнить пять человек, и Путин опасается, что кто-то из этих людей может отказаться.

Источники Bellingcat указали, что вероятность, что кто-то из этих людей откажется выполнить приказ, весьма высока.

«Путин это понимает, поэтому этот приказ, скорее всего, не отдаст», - указал Грозев.

Руководитель Bellingcat также заявил, что, согласно данным о передвижении самолетов, министр обороны России Сергей Шойгу, скорее всего, находится в тайном бункере у Уфы. Тем временем Путин прячется в другом бункере, расположенном за Уральскими горами.

Грозев выразил мнение, что Россия точно спрячет свое политическое и военное руководство заранее, если сценарий использования ядерного оружия будет рассматриваться всерьез.