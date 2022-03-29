Фото ⟩ Центр государственных оборонных инвестиций передаст беженцам более ста квартир

RKIK адаптирует свою недвижимость в Таллинне в соответствии с необходимостью, чтобы уже на этой неделе туда могли заселиться первые военные беженцы из Украины.

На первом этапе военным беженцам будет предоставлено 44 квартиры. В здании, которое ранее предназначалось для размещения действующих военнослужащих, в сотрудничестве с Департаментом социального страхования приготовлено 116 спальных мест.

«Мы поддержали Украину военными средствами, а теперь мы также поддерживаем военных беженцев из Украины и в Эстонии, предоставив им 110 квартир для их размещения. Эти люди были вынуждены покинуть свою родину из-за войны, и мы пытаемся создать наилучшие условия для беженцев, чтобы у них было убежище столько, сколько они в нем нуждаются», - сказал министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ).

В пустующих квартирах теперь есть новые матрасы, одеяла, подушки и постельное белье. «Мы также закупили для них большое количество товаров первой необходимости — начиная с туалетной бумаги и заканчивая зубной пастой. В конце этой недели поступит и бытовая техника — все квартиры будут оборудованы холодильниками, стиральными машинами и, конечно же, электрическими плитами», — рассказал административный менеджер Пыхьяской инфраструктурного портфеля RKIK Сийм Пильв.

На втором этапе украинские беженцы получат в свое распоряжение 66 квартир, где в общей сложности 160 спальных мест, работы по их подготовке ведутся.

Сийм Пильв отметил, что RKIK выделил десятки тысяч евро на первоначальную подготовку квартир, планируется использовать вещи, пожертвованные жителями Эстонии.

Руководитель отдела коммуникаций RKIK Мария Тийдус пояснила Postimees, что центр не сдает помещения военным беженцам, а предоставляет их на определенный срок. «Первый договор рассчитан на один год, мы можем продлить его в случае необходимости. Согласно договору, мы будем лишь раз в месяц подавать счета за коммунальные услуги напрямую в Министерство социальных дел или Департамент социального страхования (сейчас решается), что поможет возместить нам дополнительные расходы на недвижимость, используемую в качестве жилья», объяснил Тийдус.

На сегодняшний день в Эстонию прибыли 33 259 военных беженцев из Украины, из которых 8651 использовали Эстонию как транзитную страну при следовании в другие страны.