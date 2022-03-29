Машины спасателей вскоре обретут новый дизайн

Новый вид спасательных машин важен для того, чтобы их было лучше заметно издалека. Благодаря этому спасатели быстрее добираются до тех, кому требуется помощь. Как мы знаем, у спасателей на счету каждая секунда.

«Нынешнее цветовое решение для спасательных машин было придумано еще десятки лет назад. Но нужно учитывать то, что дорожные условия и культура вождения за это время очень изменились. Движение стало намного интенсивнее, и стало очень важно выделить спасательные машины в этом потоке. Это можно сделать и новым цветовым решением автомобилей», - объяснил руководитель бюро готовности Спасательного департамента Лехо Лемсалу.

Белые двери и белые боковые полосы машин вскоре станут историей. Все автомобили с новым внешним видом окрашены в красный цвет, а белые и жёлтые полосы создают заметный контраст. Задняя часть машин покрыта светоотражающим материалом, благодаря чему их будет лучше видно в темное время суток.

«Также новый дизайн станет примерно одинаковым для машин профессиональных и добровольных спасателей. Раньше автомобили добровольных спасателей очень отличались своим внешним видом и цветовым решением. Единый внешний вид ещё больше объединит спасательную сеть, придаст населению чувство безопасности и заранее даст знать нуждающемся в помощи, что помощь уже рядом», - добавил Лемсалу.

Смена дизайна спасательных машин будет проходить постепенно. Это означает, что все новые автомобили будут приобретаться с современным дизайном, но большая часть уже находящихся в использовании основных машин и цистерн будет иметь внешний вид до конца срока эксплуатации. Также будет и с автомобильным парком добровольных спасательных команд.

Первая спасательная машина с новым дизайном отправится в Тарту, в одну из самых загруженных спасательных команд Эстонии, и в апреле начнёт уже выезжать на вызовы. Первой машиной из добровольных спасательных команд, получившая новый дизайн, стала машина из Хюуру.

В среднем в год с оперативным транспортом Спасательного департамента случается 30-40 дорожно-транспортных происшествий, и чаще всего они происходят из-за недостаточной внимательности других участников дорожного движения.

Каждый может внести свой вклад в то, чтобы спасательные машины как со старым дизайном, так и с новым быстро и безопасно добирались до нуждающихся в помощи и при этом не стали сами нуждаться в ней: Если вы идете пешком или едете на велосипеде, самокате и т.д, то переходя дорогу, посмотрите налево потом направо, убедитесь в безопасности и снимите наушники, чтобы лучше слышать происходящее вокруг.

Если на светофоре загорелся зеленый свет, то все равно пропустите оперативный транспорт.

При езде на моторно-транспортном средстве внимательно следите за происходящим на дороге и пропускайте торопящуюся на вызов оперативную машину – для этого включите поворотник, убедитесь в безопасности маневра и освободите дорогу.