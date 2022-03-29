Украинский баскетболист Алексей Адедиран: «Воевать не взяли, слишком высокий для окопов»

«Я волонтер. Мы кормим наших бойцов. Развозим завтраки и обеды. Когда я ехал из Польши, делал это через Ровно, то мою машину полностью упаковали гуманитарной помощью – едой, медикаментами. Ехал я из Ровно в Николаев два дня. Сейчас здесь помогаю, чем могу. 99% – это развоз пищи. Мы в шесть утра начинаем доставку, потом все забираем и с обедом. Это каждый день. Это как моя работа сейчас, как помощь в это время. Воевать меня не взяли, потому что я высок для окопов. Я действительно хотел. Жена была против, но я хотел. Мне сказали – нет. У нас в очереди много людей у ​​военкоматов, но пока многим отказывают. У них, как в баскетболе, например. Есть 5 человек, которые хорошо сыграны и играют. Такая же ситуация здесь у нас. У военных есть взаимопонимание и они не хотят никого из новых, потому что справляются. Орков нет вокруг Николаева. Только ракеты, которые, скорее всего, улетают из Херсона где-то.