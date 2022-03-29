Известный украинский баскетболист, центровой БК «Ровно» Алексей Адедиран рассказал, что не смог вступить в ряды войск, чтобы защищать Украину от российских оккупантов, пишет Sport.ua.
Украинский баскетболист Алексей Адедиран: «Воевать не взяли, слишком высокий для окопов»
Известный украинский баскетболист, центровой БК «Ровно» Алексей Адедиран рассказал, что не смог вступить в ряды войск, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.
«Я волонтер. Мы кормим наших бойцов. Развозим завтраки и обеды. Когда я ехал из Польши, делал это через Ровно, то мою машину полностью упаковали гуманитарной помощью – едой, медикаментами. Ехал я из Ровно в Николаев два дня. Сейчас здесь помогаю, чем могу. 99% – это развоз пищи. Мы в шесть утра начинаем доставку, потом все забираем и с обедом. Это каждый день. Это как моя работа сейчас, как помощь в это время. Воевать меня не взяли, потому что я высок для окопов. Я действительно хотел. Жена была против, но я хотел. Мне сказали – нет. У нас в очереди много людей у военкоматов, но пока многим отказывают. У них, как в баскетболе, например. Есть 5 человек, которые хорошо сыграны и играют. Такая же ситуация здесь у нас. У военных есть взаимопонимание и они не хотят никого из новых, потому что справляются. Орков нет вокруг Николаева. Только ракеты, которые, скорее всего, улетают из Херсона где-то.
Моя позиция проста. Я, как взрослый мужчина, обязан защищать в первую очередь семью. Мы, все мужчины, обязаны это делать. Если меня не берут воевать, то мне совесть не позволяет сидеть дома – укрыться, закрыться. Страшно? Да, страшно, но лучше страшно, чем потом меня будет мучить совесть. Если я не могу помочь с оружием, потому что мне говорят, что я не готов, не обучен. Так что я готов помогать, как волонтер», - сказал Адедиран.