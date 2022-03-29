Эстонская разведка: российская сторона смещает акценты

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Видимо, Российская Федерация (РФ) осознает, что в данный момент она не располагает необходимыми ресурсами для захвата Киева, поэтому вероятно, что основные военные усилия будут перенацелены на проведение операции в восточной части Украины. Если это так, новое наступление может начаться с целью окружения и ликвидации восточной группировки вооруженных сил Украины (ВСУ), а также расширения оккупированных территорий по крайней мере до административных границ Донецкой и Луганской областей.

На территории Республики Беларусь (РБ) замечены перемещения небольших колонн техники и снабжения в сторону Украины. Что говорит либо о пополнении частей, которые понесли потери, либо об усилении группировки перед началом нового большого наступления. Вооруженные силы РБ придерживаются линии поведения, сформированной в предыдущие недели, насколько известно, они не вмешивались в боевые действия. В то же время поступают сведения о том, что некоторые белорусские военнослужащие примыкают к российским войскам после увольнения из ВС РБ. Впрочем, по крайней мере на данный момент, такие случаи носят единичный характер.

29 марта в Турции были возобновлены переговоры между Украиной и Россией. Прорывов ожидать не стоит, поскольку стороны не готовы уступать позиций в вопросе статуса Крыма и Донбасса.

По нашей оценке, российская сторона смещает акценты: она не требует сиюминутного низложения властей Украины, взят курс на достижение наилучших переговорных позиций из возможных, которые позволят в дальнейшем оказывать влияние на правительство Украины и дестабилизировать обстановку в стране.

Киевское направление (Север)

Линия фронта по-прежнему проходит вдоль пригородов Киева: Гостомель остается под контролем ВС РФ, однако, по неподтвержденным пока данным, ВСУ удалось освободить Ирпень. Оставляя за скобками артиллерийские дуэли, можно сказать, что в течение последних суток стороны активных действий не предпринимали.

По сообщению Министерства обороны РФ, корабли Черноморского флота нанесли удары по складам боеприпасов в Житомирской области, для чего использовались крылатые ракеты 3М-14 «Калибр» (SS-N-30A по классификации НАТО).

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

Очередная попытка ВС РФ навести переправу на реке Десна окончилась неудачей. Согласно информации из открытых источников, в Черниговскую область прибыл командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, скорее всего, его визит обусловлен низким боевым духом в войсках. Находящиеся на этом участке фронта части 41-й общевойсковой армии не имеют успехов, которыми они бы могли похвастаться перед генералом.

Харьковское направление (Восток)

ВС РФ понесли потери в районе города Тростянець, который находится между Сумами и Харьковом.

Рубеж Донецк-Луганск

В течение последних суток самые значимые бои проходили в юго-восточной части Украины. Согласно заявлению Генерального штаба ВСУ, украинские войска отразили семь атак местного значения, уничтожив при этом 12 танков.

В Мариуполе продолжаются городские бои. ВС РФ вынуждены усиливать группировку, осаждающую город. Несмотря на продолжительные и массированные обстрелы населенного пункта, а также попыток штурма, сопротивление гарнизона сломить не удалось.

Крымское направление (Юг)

Соотношение сил не позволяет ВС РФ продолжать наступление на этом направлении, поэтому они пытаются закрепиться на выгодных рубежах.