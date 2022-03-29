Мошенники не дремлют: житель Тойла лишился более 11 тыс. евро

Полиции сообщили, что 59-летний мужчина получил звонок от русскоговорящего человека, который представился работников банка SEB. Мошенник попросил якобы для обеспечения безопасности клиента установить программу AnyDesk (что позволяет получить доступ к чужому устройству), что пострадавший и сделал. Позднее мужчина обнаружил, что с его банковского счета на чужой было переведено 11600 евро.