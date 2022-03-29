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Мошенники не дремлют: житель Тойла лишился более 11 тыс. евро

rus.postimees.ee
Мошенники не дремлют: житель Тойла лишился более 11 тыс. евро
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Petturid kasutasid Mobiil ID-d, et kannatanute nimel laenu võtta.
Petturid kasutasid Mobiil ID-d, et kannatanute nimel laenu võtta. Фото: Mihkel Maripuu

В понедельник, 28 марта житель волости Тойла стал очередной жертвой мошенников, лишившись более 11 тысяч евро.

Полиции сообщили, что 59-летний мужчина получил звонок от русскоговорящего человека, который представился работников банка SEB. Мошенник попросил якобы для обеспечения безопасности клиента установить программу AnyDesk (что позволяет получить доступ к чужому устройству), что пострадавший и сделал. Позднее мужчина обнаружил, что с его банковского счета на чужой было переведено 11600 евро.

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