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«Украина была плохой матерью, била детей – Луганск и Донецк». Странная пропаганда на «стене» у и.о. директора школы в Нарве

Лоора-Элизабет Ломп Мейнхард Пулк
«Украина была плохой матерью, била детей – Луганск и Донецк». Странная пропаганда на «стене» у и.о. директора школы в Нарве
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Фотоколлаж: Сандер Ильвест
Фотоколлаж: Сандер Ильвест Фото: Foto: Kollaaž/Sander Ilvest

Вероника Маркова, и.о. директора и завуч Нарвской школы Паю, подверглась критике после публикации постов в поддержку России в связи с войной в Украине. 20 марта Маркова поделилась на своей странице в Фейсбуке русскоязычным видео под названием «Как Китай объясняет своим гражданам, что происходит между Россией и Украиной», пишет Postimees.

Маркова делится постами с критикой Украины и беженцев, покинувших страну. Например, 20 марта она поделилась роликом, в котором спрашивается, почему европейские страны не так заботятся о сирийских беженцах, как об украинских беженцах.

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