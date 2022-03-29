«Украина была плохой матерью, била детей – Луганск и Донецк». Странная пропаганда на «стене» у и.о. директора школы в Нарве

Вероника Маркова, и.о. директора и завуч Нарвской школы Паю, подверглась критике после публикации постов в поддержку России в связи с войной в Украине. 20 марта Маркова поделилась на своей странице в Фейсбуке русскоязычным видео под названием «Как Китай объясняет своим гражданам, что происходит между Россией и Украиной», пишет Postimees.