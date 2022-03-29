Депутат Госдумы Михаил Делягин устроил у себя в Telegram-канале опрос, нужно ли применить ядерное оружие против Азербайджана. К настоящему моменту опрос с канала удален, а Делягин принес извинения.
Депутат Госдумы заговорил о применении ядерного оружия
«Мое высказывание и проведенный в телеграме опрос были адресованы не азербайджанскому народу и государству в целом, но лишь некоторой части азербайджанской бюрократии, возможно, решившей, что в ситуации отвлечения сил России на военную спецоперацию ее миротворцами можно пренебречь», - написал позже Делягин.
Он заверил, что ему пришлось допустить преувеличения, чтобы быть услышанным, а в завершение поста он принес «самые искренние извинения людям всех национальностей».
В Кремле заявление Делягина не оставили без внимания. «Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Безусловно, мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. Азербайджан относится к категории стран-партнеров, и тем более в условиях, когда Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам.