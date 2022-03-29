Депутат Госдумы заговорил о применении ядерного оружия

«Мое высказывание и проведенный в телеграме опрос были адресованы не азербайджанскому народу и государству в целом, но лишь некоторой части азербайджанской бюрократии, возможно, решившей, что в ситуации отвлечения сил России на военную спецоперацию ее миротворцами можно пренебречь», - написал позже Делягин.

В Кремле заявление Делягина не оставили без внимания. «Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Безусловно, мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. Азербайджан относится к категории стран-партнеров, и тем более в условиях, когда Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующих обязательств», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам.