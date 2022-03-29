Центристская партия изучает возможности взять кредит на оплату долгов

Он пояснил, что вопрос связан с одним из положений Закона о партиях, согласно которому сумма обязательств политической партии по кредитам не может превышать 25% суммы, выделяемой этой партии в качестве государственного финансирования. Эти суммы публикуются на сайте Комиссии по надзору за финансированием партий.

Две недели назад Центристская партия обратилась к своим членам с просьбой помочь вернуть рекламному агентству Midfield 850 000 евро, которые были признаны незаконным пожертвованием. Генсек центристов позднее сообщил ERR, что партии удалось собрать около полумиллиона евро за счет урезания расходов и пожертвований от своих членов, т.е. ей не хватало почти 350 000 евро.