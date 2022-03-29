В повестке конгресса FIFA нет вопроса об исключении РФС и изменении статуса организации

«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет. Но, конечно, как и любой вопрос он может возникнуть в процессе обсуждения. Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», — сказал член делегации РФС Алексей Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.