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Цветочники отказываются от красных гвоздик на 9 мая

rus.postimees.ee
Цветочники отказываются от красных гвоздик на 9 мая
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Красные гвоздики - один из основных символов 9 мая.
Красные гвоздики - один из основных символов 9 мая. Фото: Mihkel Maripuu

Один из старейших и крупнейших поставщиков цветов и оптовых предприятий Эстонии, Nurmiko Hulgi OÜ, приняло принципиальное решение о том, что не привезет и не отправит в продажу 9 мая ни одной красной гвоздики.

Представители фирмы заявили, что не потерпят военной деятельности в Украине и считают, что в данном контексте празднование 9 мая на 100% является неэтичным, а получать выгоду на этом вообще аморально.

Исполнительный директор Nurmiko Hulgi OÜ Марика Мяги добавила: «Надеемся, что нашему примеру последуют все работающие в этой сфере оптовые продавцы и в контексте этого решения мы будем единодушны и солидарны».

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