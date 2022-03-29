Один из старейших и крупнейших поставщиков цветов и оптовых предприятий Эстонии, Nurmiko Hulgi OÜ, приняло принципиальное решение о том, что не привезет и не отправит в продажу 9 мая ни одной красной гвоздики.
Цветочники отказываются от красных гвоздик на 9 мая
Цветочники отказываются от красных гвоздик на 9 мая
Представители фирмы заявили, что не потерпят военной деятельности в Украине и считают, что в данном контексте празднование 9 мая на 100% является неэтичным, а получать выгоду на этом вообще аморально.
Исполнительный директор Nurmiko Hulgi OÜ Марика Мяги добавила: «Надеемся, что нашему примеру последуют все работающие в этой сфере оптовые продавцы и в контексте этого решения мы будем единодушны и солидарны».
Ключевые слова