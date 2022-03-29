Шойгу впервые за полмесяца комментирует войну: главная цель - Донбасс, призыв увеличивать не будут

По словам Шойгу, "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", что "позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса". Генерал Рудской говорил, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", "наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса".

Из длинного брифинга, на которым российские военные второй раз с 24 февраля назвали официальные данные о потерях в Украине, западные СМИ выбрали именно этот момент: Россия заявила, что первая фаза войны завершена, и теперь она сосредоточится на "полном освобождении" Донбасса, что может рассматриваться как потенциальное изменение стратегии после того, как вторжение захлебнулось.

В Пентагоне также считают, что наступление России на Киев застопорилось и Москва, по всей видимости, смещает внимание на боевые действия в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США. Последние маневры российской армии на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования, сказал он журналистам.

Тем временем на российско-украинских переговорах в Стамбуле замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что по итогам первого дня российско-украинских переговоров российские военные решили "кардинально сократить военную активность на черниговском и киевском направлениях".

Что еще сказал Шойгу

"Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены ВВС и система противовоздушной обороны", - сказал, читая по бумажке, Шойгу. Зеленский не оспаривает это утверждение и на протяжении месяца просит западные страны передать Украине боевые самолеты и другое оружие. "Перестали существовать ВМС страны", - добавил министр обороны.

Рудской в пятницу использовал такие же выражения: "В течение первых двух суток было завоевано господство в воздухе". "В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать ВМС страны", - говорил на брифинге генерал.

Россия утверждает, что наносит "высокоточные удары" по военной инфраструктуре. Многие города Украины при этом разрушены, с начала боевых действий погибли как минимум 1119 мирных жителей, страну покинули больше 3,9 млн человек, следует из данных ООН.

Из нового - Шойгу сказал, что российские военные отслеживают заявления "лидеров отдельных стран НАТО" о намерении поставлять самолеты и системы ПВО в Украину, пригрозив "адекватно прореагировать" в случае реализации этих планов.