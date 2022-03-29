Европейский союз участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы «семерки» справедливы и для ЕС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Европейской комиссии Эрика Мамера.
ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях
«Наша позиция - такая же, как и у G7», - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Евросоюз на распоряжение президента Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.
Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств «семерки», на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения «отвергли требование» российской стороны оплачивать поставки газа в рублях. «Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро (в качестве оплаты - ИФ)», - добавил он.
28 марта министр энергетики Германии Роберт Хабек заявил, что власти стран G7 сочли неприемлемым требование перейти на рубли в оплате за газ и будут призывать компании не выполнять его. Ранее в тот же день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев оплачивать его в рублях.
29 марта он повторил это предупреждение и добавил, что европейские покупатели газа должны учитывать изменившуюся обстановку в мире из-за санкций. По его словам, «компании должны понимать, что просто надо купить за их валюту - евро, доллар - рубли и рублями оплатить газ».