Финляндия: Россия использует предполагаемую дискриминацию русскоязычных как средство гибридного воздействия

По мнению SUPO, активизация дебатов по НАТО и время принятия решений в области политики безопасности, скорее всего, подтолкнут российские спецслужбы к попыткам повлиять на ситуацию.

«Финское общество в целом должно быть готово к различным действиям, которые Россия использует для влияния на принятие решений в Финляндии», – предупреждает Антти Пелттари, начальник SUPO.

По оценкам SUPO, Россия, скорее всего, расширит свои кибер- и информационные операции с Украины на Запад. Война России в Украине повлияет на безопасность Европы и Финляндии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

«Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы операций против Финляндии станет больше», – сказал Пелттари.

Однако пока Финляндия не подвержена сильному информационному вмешательству. В интернете много дезинформации, пропаганды, но она не направлена конкретно на финнов.

«Россия использует предполагаемую дискриминацию русскоязычных как средство гибридного воздействия. Это еще одна причина, по которой важно относиться к проживающему в Финляндии русскоговорящему меньшинству адекватно. Они не виноваты в этой войне, и любое преследование их будет только подпитывать российскую и путинскую пропаганду», – подытожил Пелттари.

Угроза более серьезных кибератак возросла

SUPO отмечает, что большинство кибератак – это атаки на сетевые сервисы и взломы веб-сайтов.

Их исполнители стремятся создать образ парализованного общества, даже если атаки не ставят под угрозу информацию или критически важные процессы. Борьба с такими атаками – обычное дело для интернет-компаний.

Однако, согласно SUPO, угроза более серьезных враждебных кибератак возросла.

Компании должны постоянно следить за тем, чтобы системы информационного обеспечения энергосетей или другой критически важной инфраструктуры не могли быть доступны непосредственно по открытым каналам связи.

SUPO напомнила также о возможности крайних способов влияния, которые выражаются в насильственных действиях. Такие операции российская разведка осуществляла в странах ЕС в течение последних десятилетий.

Полиция безопасности подчеркивает, что существуют конкретные доказательства, например, деятельности российской военной разведки по уничтожению складов оружия в Чехии и Болгарии, а также убийств и покушений, совершенных российскими спецслужбами в Германии и Великобритании.