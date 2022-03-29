В Германии расследуют нанесение буквы Z на автомобили беженцев из Украины

На северо-западе Германии неизвестные нанесли букву Z на два автомобиля, принадлежащих украинским беженцам, сообщила полиция во вторник, 29 марта. Инцидент произошел в городке Зёльде в федеральной земле Нижняя Саксония. Владельцы машин с украинскими номерами - 24-летняя женщина и 63-летний мужчина, прибывшие в Германию вместе со своими семьями и в настоящее время размещенные в местном доме престарелых, сообщил представитель полиции далее. Буква Z была нанесена на лобовое стекло машин.

Полиция начала расследование по подозрению в порче имущества и одобрении преступлений. Согласно постановлению правительства Нижней Саксонии, принятому 25 марта, использование Z в публичном пространстве запрещено, поскольку является "одобрением захватнической войны" и тем самым нарушает общественный порядок. Соответствующая статья в Уголовном кодексе предусматривает в качестве наказания денежный штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.