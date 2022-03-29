Начиная с апреля Таллиннские станции приема отходов открыты ежедневно

Четыре Таллиннские станции приема отходов в Пяэскюла, Рахумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ с 1 апреля открыты по будням с 12 до 20 часов, а по выходным – с 10 до 18 часов. Вывоз отходов и внутренняя уборка станций будут проходить на каждодневной основе, чтобы это не мешало горожанам сдавать отходы.

«Мне и самому приходилось стоять в очереди на станции приема отходов в час-пик. Замечательно, что услуга востребована – горожане заботятся об окружающей среде и используют возможность сдать отсортированные отходы как полагается. Именно поэтому часы работы станций будут продлены, так люди смогут удобнее для себя сделать выбор в пользу заботы об окружающей среде», – сказал вице-мэр Йоозеп Вимм.

Прежде станции приема отходов были открыты шесть дней в неделю. «Мы решили реорганизовать работу в целях лучшего обслуживания клиентов, прежняя организация, когда один день в неделю станции были закрыты, вызывала у горожан замешательство», – сказал руководитель Таллиннского центра обращения с отходами Кристьян Марк.

Все Таллиннские пункты сбора отходов закрыты в государственные праздники, поэтому в связи с Пасхой 15 и 17 апреля они будут закрыты. В субботу, 16 апреля, все станции приема отходов будут работать по графику выходного дня, то есть с 10 до 18. Станции по причине праздников также будут закрыты 1 мая, 23 и 24 июня, а также 20 августа.

Пальяссаареская станция приема отходов находится в переулке Пальяссааре, 5, в Пыхья-Таллинне, Пярнамяэская станция приема отходов – по адресу Ристиайа теэ, 8/Пярнамяэ теэ, 36, в Пирита, Пяэскюлаская станция приема отходов расположена на улице Раба, 40, в Нымме, а Рахумяэская станция приема отходов на Рахумяэ теэ, 5а, в Нымме.

Биологически разлагаемые садовые отходы жители Таллинна в ограниченном количестве могут сдавать бесплатно. За один раз принимается шесть столитровых мешков или 0,6 кубометров садовых отходов. На Пяэскюлаской и Пальяссаареской станциях такие отходы нужно высыпать из мешков в специальные контейнеры. На станциях Рахумяэ и Пярнамяэ садовые отходы можно складывать в кучи на землю.

На станциях приема отходов горожане также могут бесплатно в неограниченном количестве оставить старую бумагу и картон, упаковки, пищевое масло и жир, старый металл, комплектные электрические приборы и электронику, а также пригодную для использования мебель.

В ограниченном количестве бесплатно можно сдать до:

0,6 кубометров бытовых садовых отходов,

0,6 кубометров пригодной для использования одежды,

1 кубометра необработанной древесины,

1 кубометра отходов из маркированного пластика,

8 старых автопокрышек,

1 кубометра бетона,

1 кубометра отсортированного кирпича,

1 кубометра плитки и керамических изделий,

1 кубометра листового стекла.

Ограниченное количество различных опасных отходов.