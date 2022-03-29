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Министр Андрес Сутть хочет запретить фирме Yandex вести свой таксобизнес в Эстонии

BNS
Министр Андрес Сутть хочет запретить фирме Yandex вести свой таксобизнес в Эстонии
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Yandex Taxi.
Yandex Taxi. Фото: Eero Vabamägi

Министр предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Андрес Сутть направит правительству предложение в рамках применения Закона о санкциях запретить предприятию Yandex NV организацию таксоизвоза в Эстонии и все связанные с этим бизнесом услуги.

Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что данная санкционная мера призвана предотвратить сбор и использование данных клиентуры в Эстонии разведслужбами России.

Как пояснил Сутть, важным поводом ввести внутригосударственные санкции в отношении данного предприятия послужило недавнее решение властей России о том, что Yandex в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.

«По сути дела, в результате спецслужбы России и политическое руководство страны могут использовать в своих интересах данные, имеющиеся в распоряжении Yandex, получить доступ к ним — а это серьезная угроза безопасности Эстонии, особенно в нынешней политической ситуации», - пояснил Сутть.

С аналогичными предостережениями в Эстонии выступили также департамент полиции безопасности и Инспекция защиты данных. По имеющимся у российских СМИ данным, в России готовится новый законопроект, на основании которого оказывающие услуги такси фирмы должны будут также делиться с ФСБ России данными заказов такси, автомобиля и водителя.

В рамках предлагаемых санкций в Эстонии также будет ограничено использование связанного с Yandex приложения Yandex.Go.

«Предприятиям, связанным с верхушкой власти в России не место на рынке в Эстонии», - подчеркнул Андрес Сутть.

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