Министр Андрес Сутть хочет запретить фирме Yandex вести свой таксобизнес в Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что данная санкционная мера призвана предотвратить сбор и использование данных клиентуры в Эстонии разведслужбами России.

Как пояснил Сутть, важным поводом ввести внутригосударственные санкции в отношении данного предприятия послужило недавнее решение властей России о том, что Yandex в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.

«По сути дела, в результате спецслужбы России и политическое руководство страны могут использовать в своих интересах данные, имеющиеся в распоряжении Yandex, получить доступ к ним — а это серьезная угроза безопасности Эстонии, особенно в нынешней политической ситуации», - пояснил Сутть.

С аналогичными предостережениями в Эстонии выступили также департамент полиции безопасности и Инспекция защиты данных. По имеющимся у российских СМИ данным, в России готовится новый законопроект, на основании которого оказывающие услуги такси фирмы должны будут также делиться с ФСБ России данными заказов такси, автомобиля и водителя.

В рамках предлагаемых санкций в Эстонии также будет ограничено использование связанного с Yandex приложения Yandex.Go.