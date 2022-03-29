Президент Алар Карис утвердил поправки к Закону о налогообложении и Закону о подоходном налоге, которые позволят юридическим лицам делать необлагаемые налогом пожертвования на благо Украины через указанные в законе объединения.
В связи с войной в Украине Алар Карис утвердил поправки к налоговым законам
Закон предусматривает освобождение от подоходного налога с 24 февраля до конца года пожертвований и подарков, сделанных юридическими лицами-резидентами в целях сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в целях оказания и организации гуманитарной помощи.
Пожертвования, сделанные только через MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Украинский культурный центр, Фонд содействия национальной обороне, Эстонский Красный Крест, Союз спасателей и Rotary Klubi Tallinn Vanalinn, освобождаются от подоходного налога. Положение об освобождении от подоходного налога пожертвований вступает в силу на следующий день после его опубликования в Riigi Teataja.
Во-вторых, иная поправка к тому же закону предусматривает обязательное определение цепочки приема на работу и времени нахождения на строительной площадке в строительной сфере. Целью закона является сокращение выплаты заработной платы в конвертах и использования "черной" рабочей силы в строительной сфере.
Закон распространяется на строительные работы с расчетной продолжительностью более 30 рабочих дней и не менее чем 20 работниками на объекте или с расчетным объемом более 500 человеко-дней. Часть Закона о предоставлении данных о строительных работах вступает в силу 1 октября 2023 года.