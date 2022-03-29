В связи с войной в Украине Алар Карис утвердил поправки к налоговым законам

Закон предусматривает освобождение от подоходного налога с 24 февраля до конца года пожертвований и подарков, сделанных юридическими лицами-резидентами в целях сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в целях оказания и организации гуманитарной помощи.

Пожертвования, сделанные только через MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Украинский культурный центр, Фонд содействия национальной обороне, Эстонский Красный Крест, Союз спасателей и Rotary Klubi Tallinn Vanalinn, освобождаются от подоходного налога. Положение об освобождении от подоходного налога пожертвований вступает в силу на следующий день после его опубликования в Riigi Teataja.

Во-вторых, иная поправка к тому же закону предусматривает обязательное определение цепочки приема на работу и времени нахождения на строительной площадке в строительной сфере. Целью закона является сокращение выплаты заработной платы в конвертах и ​​использования "черной" рабочей силы в строительной сфере.