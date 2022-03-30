Катри Райк: жители Нарвы боятся, что станут людьми третьего сорта

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк.

Фрагмент беседы:

– Как Нарва принимает беженцев? Справляется ли город со сложностями?

– На сегодня в Нарву прибыло 308 беженцев, 144 из которых – дети. 24 ребенка уже отправлены в детские сады и школы, где они нормально со всем справляются. В Нарве находятся только те беженцы, которые приехали к родственникам. У города нет возможности предоставить им жилье.

Во избежание конфликтов мы стараемся больше говорить с людьми. Мы все оказались перед одним вызовом. И мы должны с этим справиться.

При этом нужно помнить, что Эстония – наш общий дом. Другого дома нам не дано – ни эстонцам, ни местным русскоязычным жителям.

Мне больно слышать, когда жители Нарвы говорят, что их превращают в людей третьего сорта. Мол, раньше были вторым сортом, а теперь стали третьим.

Здесь приходятся терпеливо разъяснять, что означает статус временно защищенного лица, говорить о причинах приезда этих людей в Эстонию и о том, как нам вместе справиться с этой ситуаций.

– Хватит ли рабочих мест на всех? Как решается этот вопрос?

– Это очень серьезный вопрос. Безработица выросла уже во время ковида. На данный момент в Нарве 2800 официальных безработных.

Разумеется, люди боятся санкций, потери рабочих мест. Не на шутку взволнованны те, кто занят в сфере металлообработки.

Сказывается дефицит и резкое подорожание сырья. И это только начало. Люди это прекрасно понимают. И я часто себя спрашиваю, а что будет в сентябре?

Что касается украинцев, то вакансии для них есть: мужчин ждут в строительном секторе, женщины могут работать швеями. При этом в Нарве сейчас ищут работу только 18 украинцев. На мой взгляд, нужно всячески помогать украинцам в поисках работы, чтобы они не повисли у нас на шее и справились со всем сами.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Нарве труднее всех? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver Фото: Andres Haabu / Postimees

Как Нарва принимает беженцев? Хватает ли жилья и рабочих мест?

Недавно в Нарве побывал десант высокопоставленных политиков из Таллинна. С чем это связано? Опять возникли сомнения в лояльности нарвитян?

Жители Ида-Вирумаа не особо желают общаться с прессой на тему Украины и России. Откуда такое недоверие к СМИ?

Приближается 9 мая. Наблюдается ли в обществе усиление напряжения?

Насколько сильно влияет на Нарву разрыв культурных и экономических связей с восточным соседом?

С чем связано очередные проблемы внутри нарвской коалиции?

Насколько вероятно, что команда Алексея Евграфова, претендующего на пост председателя Горсобрания, смешает карты Катри Райк?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver