Насколько сложно Нарве на фоне украинской трагедии и разрыва всех связей с Россией? Есть ли опасность возникновения внутренних конфликтов?
Катри Райк: жители Нарвы боятся, что станут людьми третьего сорта
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк.
Фрагмент беседы:
– Как Нарва принимает беженцев? Справляется ли город со сложностями?
– На сегодня в Нарву прибыло 308 беженцев, 144 из которых – дети. 24 ребенка уже отправлены в детские сады и школы, где они нормально со всем справляются. В Нарве находятся только те беженцы, которые приехали к родственникам. У города нет возможности предоставить им жилье.
Во избежание конфликтов мы стараемся больше говорить с людьми. Мы все оказались перед одним вызовом. И мы должны с этим справиться.
При этом нужно помнить, что Эстония – наш общий дом. Другого дома нам не дано – ни эстонцам, ни местным русскоязычным жителям.
Мне больно слышать, когда жители Нарвы говорят, что их превращают в людей третьего сорта. Мол, раньше были вторым сортом, а теперь стали третьим.
Здесь приходятся терпеливо разъяснять, что означает статус временно защищенного лица, говорить о причинах приезда этих людей в Эстонию и о том, как нам вместе справиться с этой ситуаций.
– Хватит ли рабочих мест на всех? Как решается этот вопрос?
– Это очень серьезный вопрос. Безработица выросла уже во время ковида. На данный момент в Нарве 2800 официальных безработных.
Разумеется, люди боятся санкций, потери рабочих мест. Не на шутку взволнованны те, кто занят в сфере металлообработки.
Сказывается дефицит и резкое подорожание сырья. И это только начало. Люди это прекрасно понимают. И я часто себя спрашиваю, а что будет в сентябре?
Что касается украинцев, то вакансии для них есть: мужчин ждут в строительном секторе, женщины могут работать швеями. При этом в Нарве сейчас ищут работу только 18 украинцев. На мой взгляд, нужно всячески помогать украинцам в поисках работы, чтобы они не повисли у нас на шее и справились со всем сами.
Подробнее в повторе!
- Как Нарва принимает беженцев? Хватает ли жилья и рабочих мест?
- Недавно в Нарве побывал десант высокопоставленных политиков из Таллинна. С чем это связано? Опять возникли сомнения в лояльности нарвитян?
- Жители Ида-Вирумаа не особо желают общаться с прессой на тему Украины и России. Откуда такое недоверие к СМИ?
- Приближается 9 мая. Наблюдается ли в обществе усиление напряжения?
- Насколько сильно влияет на Нарву разрыв культурных и экономических связей с восточным соседом?
- С чем связано очередные проблемы внутри нарвской коалиции?
- Насколько вероятно, что команда Алексея Евграфова, претендующего на пост председателя Горсобрания, смешает карты Катри Райк?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver