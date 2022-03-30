Ср, 30.03.2022
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Студия Postimees: Нарве труднее всех?

12:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: Нарве труднее всех?
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Насколько сложно Нарве на фоне украинской трагедии и разрыва всех связей с Россией? Есть ли опасность возникновения внутренних конфликтов?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк. Смотрите интервью в 12:00!

  • Как Нарва принимает беженцев? Хватает ли жилья и рабочих мест?
  • Недавно в Нарве побывал десант высокопоставленных политиков из Таллинна. С чем это связано? Опять возникли сомнения в лояльности нарвитян?
  • Жители Ида-Вирумаа не особо желают общаться с прессой на тему Украины и России. Откуда такое недоверие к СМИ?
  • Приближается 9 мая. Наблюдается ли в обществе усиление напряжения?
  • Насколько сильно влияет на Нарву разрыв культурных и экономических связей с восточным соседом?
  • С чем связано очередные проблемы внутри нарвской коалиции?
  • Насколько вероятно, что команда Алексея Евграфова, претендующего на пост председателя Горсобрания, смешает карты Катри Райк?
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