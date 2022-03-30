Насколько сложно Нарве на фоне украинской трагедии и разрыва всех связей с Россией? Есть ли опасность возникновения внутренних конфликтов?
Студия Postimees: Нарве труднее всех?
12:00
Студия Postimees: Нарве труднее всех?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк. Смотрите интервью в 12:00!
- Как Нарва принимает беженцев? Хватает ли жилья и рабочих мест?
- Недавно в Нарве побывал десант высокопоставленных политиков из Таллинна. С чем это связано? Опять возникли сомнения в лояльности нарвитян?
- Жители Ида-Вирумаа не особо желают общаться с прессой на тему Украины и России. Откуда такое недоверие к СМИ?
- Приближается 9 мая. Наблюдается ли в обществе усиление напряжения?
- Насколько сильно влияет на Нарву разрыв культурных и экономических связей с восточным соседом?
- С чем связано очередные проблемы внутри нарвской коалиции?
- Насколько вероятно, что команда Алексея Евграфова, претендующего на пост председателя Горсобрания, смешает карты Катри Райк?