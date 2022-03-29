В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каков их итог?

Если против Украины начинается война или иная форма вооруженной агрессии, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь.

Как заявил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия, это предложение пока лишь только было передано российской стороне, и сейчас Киев ожидает на него ответа.

Мединский, в свою очередь, назвал предложения украинской стороны конструктивным шагом в поиске компромиссов и заверил, что Россия их рассмотрит и даст соответствующий ответ.

Как проходили переговоры?

Эти переговоры стали первыми более чем за две недели. Российская делегация прибыла накануне ночью, украинские коллеги приехали еще позже, объяснив это логистической заминкой.

Нынешний раунд переговоров прошел при посредничестве турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Открывая встречу, он сказал, что и украинский и российский президенты - его друзья, и он ценит дружбу с ними.

По словам Эрдогана, прогресс на этих переговорах проложит путь для встречи двух лидеров, и что Турция готова предоставить для них площадку.

И у России, и у Украины есть, по словам турецкого лидера, обоснованные озабоченности, однако наступил момент, когда переговоры должны принести конкретные результаты.

На переговорах в составе украинской делегации был впервые замечен замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечающий за региональную политику. Российскую делегацию представляет помощник президента Владимир Мединский.

На переговорах также присутствовал российский миллиардер Роман Абрамович. На кадрах турецкого телевидения видно, что Абрамович сидит рядом с Ибрагимом Калыном - пресс-секретарем президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Известно, что после начала войны Абрамович выступил в роли посредника, совершая поездки между Москвой и Киевом.

В понедельник появились сообщения, что в начале марта у Абрамовича и нескольких других участников переговоров появились симптомы отравления.

Позже фотографию Абрамовича в составе делегации опубликовало агентство РИА новости. Роль Абрамовича в переговорах неясна, однако ранее его представитель заявил, что влияние бизнесмена на ход переговоров ограничено.

Перед началом сегодняшних переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал всем, кто собирается на переговоры с Россией, ничего не есть и не пить, а также по возможности избегать прикасаться к поверхностям.

На что рассчитывают участники переговоров?

Украинская сторона добивается прекращения огня без сдачи своей территории и независимости.

"Мы не торгуем людьми, землей или суверенитетом, - ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. - Программа-минимум - вопросы о предоставлении гуманитарной помощи, программа-максимум - достижение соглашения о прекращении огня".