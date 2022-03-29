В Стамбуле завершились переговоры между Россией и Украиной. Киев неоднократно заявлял, что минимальная цель встречи - решение гуманитарных вопросов, программа максимум - прекращение огня, передает Би-би-си.
В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каков их итог?
Российская и украинская делегации после продолжительного перерыва провели переговоры в Стамбуле. После встречи представитель минобороны России объявил, что Россия "в разы" сократит интенсивность военных действий на севере Украины.
"Переговоры прошли конструктивно", - сказал журналистам по окончании встречи глава российской делегации Владимир Мединский.
Он сообщил, что российская сторона получила от Украины для рассмотрения понятно сформулированную их позицию для включения в договор."Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - сказал Мединский.
Одним из первых результатов переговоров стало заявление российского министерства обороны о кардинальном сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях.
О чем удалось и не удалось договориться?
Участник переговоров со стороны Украины Александр Чалый пояснил, что до заключения мира Украина должна провести референдум, на котором граждане могут поддержать или отвергнуть предложенный вариант договора.
Подписание договора возможно только после полного прекращения огня. Затем договор должны ратифицировать парламент Украины и парламенты стран-гарантов.
Владимир Мединский предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИДов.
До сих пор российская сторона не принимала предложения президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Стороны также согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно. Украинская сторона предложила такую схему:
- Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса;
- вопрос о статусе и судьбе районов, контролируемых так называемыми "народными республиками", вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече;
- Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально.
- Предыдущий пункт (если договоренность о нем будет достигнута) фактически предусматривает, что на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты.
- Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов.
Украина передала России свои предложения относительно договора о гарантиях безопасности для нее, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.
Такими гарантами Украина видит Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Некоторые из них уже дали предварительное согласие.
В договоре, как предлагает Украина, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5-ю статью Устава НАТО ("нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс").
Если против Украины начинается война или иная форма вооруженной агрессии, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь.
Как заявил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия, это предложение пока лишь только было передано российской стороне, и сейчас Киев ожидает на него ответа.
Мединский, в свою очередь, назвал предложения украинской стороны конструктивным шагом в поиске компромиссов и заверил, что Россия их рассмотрит и даст соответствующий ответ.
Как проходили переговоры?
Эти переговоры стали первыми более чем за две недели. Российская делегация прибыла накануне ночью, украинские коллеги приехали еще позже, объяснив это логистической заминкой.
Нынешний раунд переговоров прошел при посредничестве турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Открывая встречу, он сказал, что и украинский и российский президенты - его друзья, и он ценит дружбу с ними.
По словам Эрдогана, прогресс на этих переговорах проложит путь для встречи двух лидеров, и что Турция готова предоставить для них площадку.
И у России, и у Украины есть, по словам турецкого лидера, обоснованные озабоченности, однако наступил момент, когда переговоры должны принести конкретные результаты.
На переговорах в составе украинской делегации был впервые замечен замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечающий за региональную политику. Российскую делегацию представляет помощник президента Владимир Мединский.
На переговорах также присутствовал российский миллиардер Роман Абрамович. На кадрах турецкого телевидения видно, что Абрамович сидит рядом с Ибрагимом Калыном - пресс-секретарем президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Известно, что после начала войны Абрамович выступил в роли посредника, совершая поездки между Москвой и Киевом.
В понедельник появились сообщения, что в начале марта у Абрамовича и нескольких других участников переговоров появились симптомы отравления.
Позже фотографию Абрамовича в составе делегации опубликовало агентство РИА новости. Роль Абрамовича в переговорах неясна, однако ранее его представитель заявил, что влияние бизнесмена на ход переговоров ограничено.
Перед началом сегодняшних переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал всем, кто собирается на переговоры с Россией, ничего не есть и не пить, а также по возможности избегать прикасаться к поверхностям.
На что рассчитывают участники переговоров?
Украинская сторона добивается прекращения огня без сдачи своей территории и независимости.
"Мы не торгуем людьми, землей или суверенитетом, - ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. - Программа-минимум - вопросы о предоставлении гуманитарной помощи, программа-максимум - достижение соглашения о прекращении огня".
Как заявил во время перерыва представитель Украины на переговорах Михаил Подоляк, сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам.
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"Ключевое - это договор о международных гарантиях безопасности для Украины, и только именно с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - сказал Подоляк. Он также упомянул проблему жестокого обращения с военнопленными.
Существует много предположений о том, что рассчитывает получить по итогам переговоров в Стамбуле Россия.
По данным издания Financial Times, Москва отказалась от требований о "денацификации" Украины и теперь не против ее вступления в Евросоюз, если речь не идет о военном сотрудничестве.
Издание цитирует четыре источника, называющих одно из условий возможной договоренности между странами - отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны России.
При этом страны НАТО разделились в вопросе о необходимости переговоров с Владимиром Путиным, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Так, по сведениям агентства, Франция и Германия считают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и вывода российских войск из Украины. Эти страны выступают за диалог с Россией.
По мнению других членов НАТО, включая Британию и Польшу, такой подход контрпродуктивен и может сыграть на руку Путину, передает Блумберг. Они считают, что российский президент не рассматривает всерьез вопрос заключения мирного соглашения, добавляет агентство.