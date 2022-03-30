Ср, 30.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Студия Postimees: как жить дальше с такими ценами?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: как жить дальше с такими ценами?
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments

Стремительный рост цен на топливо стал большой проблемой для транспортных фирм, сельского хозяйства и частных потребителей. Как вернуть предпринимателям и потребителям чувство уверенности? Обсуждаются ли компенсации возросших затрат?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Смотрите интервью в 13:30!

  • Стремительный рост цен на топливо выливается в реальный кризис. Как нам это пережить?
  • Собирается ли государство компенсировать возросшие затраты? Или все расходы будут переложены на потребителя?
  • Должно ли правительство вмешиваться в этот процесс?
  • Как вернуть предпринимателям чувство уверенности и защищенности?
  • В прошлом году бесплатный общественный транспорт обошелся государству в 50 млн евро. Во сколько обойдется в этом году?
  • Стоимость дизеля выросла на 70%, а газа – на 200%. Начинается сезон сельского хозяйства. Что ждет аграрный сектор?
  • Как остановить рост цен на продукты? Возможно ли снижение НДС на продукты первой необходимости?
Ключевые слова
Наверх