Стремительный рост цен на топливо стал большой проблемой для транспортных фирм, сельского хозяйства и частных потребителей. Как вернуть предпринимателям и потребителям чувство уверенности? Обсуждаются ли компенсации возросших затрат?
Студия Postimees: как жить дальше с такими ценами?
13:30
Студия Postimees: как жить дальше с такими ценами?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Смотрите интервью в 13:30!
- Стремительный рост цен на топливо выливается в реальный кризис. Как нам это пережить?
- Собирается ли государство компенсировать возросшие затраты? Или все расходы будут переложены на потребителя?
- Должно ли правительство вмешиваться в этот процесс?
- Как вернуть предпринимателям чувство уверенности и защищенности?
- В прошлом году бесплатный общественный транспорт обошелся государству в 50 млн евро. Во сколько обойдется в этом году?
- Стоимость дизеля выросла на 70%, а газа – на 200%. Начинается сезон сельского хозяйства. Что ждет аграрный сектор?
- Как остановить рост цен на продукты? Возможно ли снижение НДС на продукты первой необходимости?