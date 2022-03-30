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Таави Аас: готовимся ко всем вариантам вплоть до закрытия газового крана

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Таави Аас: готовимся ко всем вариантам вплоть до закрытия газового крана
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  • Омикрон в Китае приведет к спаду цен на рынке энергоносителей
  • Проблемы с удобрениями – это гораздо хуже роста цен на топливо
  • У всех цен есть потолок роста

Стремительный рост цен на топливо стал большой проблемой для транспортных фирм, сельского хозяйства и частных потребителей. Как жить дальше с такими ценами? Можно ли вернуть предпринимателям и потребителям чувство уверенности? Обсуждаются ли компенсации возросших затрат?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Выдержки из беседы:

– Стремительный рост цен на топливо выливается в реальный кризис. Как нам это пережить?

– Да, действительно, рост цен на топливо и газ был очень большим. И рынок до сих пор волатильный. Нехватка дизельного топлива стала основной причина роста цен на дизель. Как поведут себя цены в будущем – очень трудно сказать.

Международное энергетические агентство не исключает, что произведет дополнительную продажу из резервов, чтобы успокоить рынок.

Полагаю, что наибольшее влияние на стоимость топлива в ближайшей перспективе окажет происходящее в Китае. Недавно бушевавший в Европе штамм коронавируса (омикронприм. ред.) настиг Азию. Китай – мощный потребитель топлива, газа, угля и т.д.

Возможные ковидные ограничения и закрытие предприятий в Китае окажут влияние на мировой топливный рынок.

Первые признаки уменьшения потребления со стороны Китая уже обозначились. Это может привести к спаду цен на мировом рынке.

– Можно, конечно, надеяться на омикрон в Китае. А собирается ли что-то предпринимать правительство Эстонии? Как вернуть предпринимателям чувство уверенности и защищенности при нынешних ценах?

– Ситуация на рынке топлива очень быстро меняется. Если цены останутся такими, как сейчас, то будем надеяться на Международное энергетические агентство и дополнительный вброс топлива на рынок.

– Собирается ли государство компенсировать этот рост?

– Эстония не может влиять на международный рынок. Сейчас мы обсуждаем дополнительный бюджет.

Центристы предлагают снизить акцизы на топливо, но в этом вопросе предстоит договариваться с партнерами по коалиции.

– Накануне вы представили правительству варианты избавления от российского газа. Реально ли это в ближайшей перспективе? И во сколько нам это обойдется?

– Евросоюз уже принял решение о необходимости избавиться от зависимости от российского газа, причем как можно быстрее, но не позже 2030 года.

Все государства ЕС ищут альтернативу в срочном порядке. Мы не знаем, что будет дальше с российским газом.

Будут ли они и дальше поставлять газ…

– Или закроют кран с 1 апреля, если страны ЕС откажутся расплачиваться российскими рублями?

– Европейские страны уже отказались платить в рублях.

Закроет ли Россия газовый кран? Этого мы пока не знаем. Но мы должны быть готовы ко всем вариантам.

Одна из возможностей – построить свой СПГ-терминал, как в Клайпеде. Хорошо бы, чтобы он был совместным с Латвией и Финляндией. Правительство решило, что в течение недели проведет переговоры с этими странами и по итогам примет решение.

– Есть ли гарантии, что все возросшие расходы на энергоносители не будут переложены на потребителя?

– Мы уже компенсировали этой зимой рост расходов на электричество, газ и отопление. Со своей стороны, я предложу продлить выплату компенсаций, заложив резервы в бюджете.

К тому же, у всех цен есть потолок роста. Рыночная экономика диктует свои правила.

– В прошлом году бесплатный общественный транспорт обошелся государству в 55 млн евро. Во сколько обойдется в этом? Понадобятся ли дополнительные бюджеты?

– Мы будем запрашивать дополнительные средства и для бесплатного, и для платного транспорта. Для общественного транспорта нужно дополнительно 4,5 млн евро.

– Стоимость дизеля выросла на 70%, а газа – на 200%. Начинается сезон сельского хозяйства. Что нас ждет?

– Министр сельского хозяйства готовит предложения о поддержке сектора.

Но самое плохое – не рост цен на топливо, а проблемы с удобрениями: дефицит, рост цен, санкции. Это означает дополнительные проблемы для сельского хозяйства.

Кроме того, Украина и Россия были большими поставщиками зерна, огромную нехватку которого мир ощутит следующей зимой.

– Возможно ли в такой ситуации снижение НСО на продукты первой необходимости, в том числе на хлеб?

– Центристы уже давно предлагают снизить налоги на основные продукты питания. На такой шаг пошли уже многие страны, но в Эстонии в этом вопросе до сих пор не удалось договориться.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как жить дальше с такими ценами? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger
Студия Postimees: как жить дальше с такими ценами? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger Фото: Andres Haabu
  • Стремительный рост цен на топливо выливается в реальный кризис. Как нам это пережить?
  • Собирается ли государство компенсировать возросшие затраты? Или все расходы будут переложены на потребителя?
  • Должно ли правительство вмешиваться в этот процесс?
  • Как вернуть предпринимателям чувство уверенности и защищенности?
  • В прошлом году бесплатный общественный транспорт обошелся государству в 50 млн евро. Во сколько обойдется в этом году?
  • Стоимость дизеля выросла на 70%, а газа – на 200%. Начинается сезон сельского хозяйства. Что ждет аграрный сектор?
  • Как остановить рост цен на продукты? Возможно ли снижение НСО на продукты первой необходимости?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger 

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