Таави Аас: готовимся ко всем вариантам вплоть до закрытия газового крана

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Выдержки из беседы:

– Стремительный рост цен на топливо выливается в реальный кризис. Как нам это пережить?

– Да, действительно, рост цен на топливо и газ был очень большим. И рынок до сих пор волатильный. Нехватка дизельного топлива стала основной причина роста цен на дизель. Как поведут себя цены в будущем – очень трудно сказать.

Международное энергетические агентство не исключает, что произведет дополнительную продажу из резервов, чтобы успокоить рынок.

Полагаю, что наибольшее влияние на стоимость топлива в ближайшей перспективе окажет происходящее в Китае. Недавно бушевавший в Европе штамм коронавируса (омикрон – прим. ред.) настиг Азию. Китай – мощный потребитель топлива, газа, угля и т.д.

Возможные ковидные ограничения и закрытие предприятий в Китае окажут влияние на мировой топливный рынок.

Первые признаки уменьшения потребления со стороны Китая уже обозначились. Это может привести к спаду цен на мировом рынке.

– Можно, конечно, надеяться на омикрон в Китае. А собирается ли что-то предпринимать правительство Эстонии? Как вернуть предпринимателям чувство уверенности и защищенности при нынешних ценах?

– Ситуация на рынке топлива очень быстро меняется. Если цены останутся такими, как сейчас, то будем надеяться на Международное энергетические агентство и дополнительный вброс топлива на рынок.

– Собирается ли государство компенсировать этот рост?

– Эстония не может влиять на международный рынок. Сейчас мы обсуждаем дополнительный бюджет.

Центристы предлагают снизить акцизы на топливо, но в этом вопросе предстоит договариваться с партнерами по коалиции.

– Накануне вы представили правительству варианты избавления от российского газа. Реально ли это в ближайшей перспективе? И во сколько нам это обойдется?

– Евросоюз уже принял решение о необходимости избавиться от зависимости от российского газа, причем как можно быстрее, но не позже 2030 года.

Все государства ЕС ищут альтернативу в срочном порядке. Мы не знаем, что будет дальше с российским газом.

Будут ли они и дальше поставлять газ…

– Или закроют кран с 1 апреля, если страны ЕС откажутся расплачиваться российскими рублями?

– Европейские страны уже отказались платить в рублях.

Закроет ли Россия газовый кран? Этого мы пока не знаем. Но мы должны быть готовы ко всем вариантам.

Одна из возможностей – построить свой СПГ-терминал, как в Клайпеде. Хорошо бы, чтобы он был совместным с Латвией и Финляндией. Правительство решило, что в течение недели проведет переговоры с этими странами и по итогам примет решение.

– Есть ли гарантии, что все возросшие расходы на энергоносители не будут переложены на потребителя?