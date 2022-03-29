Nokia помогла Кремлю создать шпионскую систему

«Nokia заявила, что прекратит продажи в России в этом месяце, и осудила вторжение в Украину. Но финская компания не упомянула, что она оставила после себя: аппаратное и программное обеспечение, которое соединяет самый мощный правительственный инструмент цифровой слежки с крупнейшей телекоммуникационной сетью страны", - пишет газета The New York Times.

Федеральная служба безопасности России использует оперативно-розыскную систему для подслушивания телефонных разговоров, перехвата электронных и текстовых сообщений, а также слежки за другими сообщениями в Интернете.

Как сообщает The New York Times, система использовалась для отслеживания сторонников лидера российской оппозиции Алексея Навального и перехвата его телефонных разговоров.

Согласно документам, полученным газетой, Nokia поставляет оборудование и услуги по подключению системы крупнейшему оператору связи России МТС уже более пяти лет.

Хотя Nokia не производит технологии для перехвата сообщений, в документах описывается, как Nokia работала с российскими государственными компаниями над планированием, оптимизацией и устранением неполадок подключения системы к сети МТС.

Документы за период 2008-2017 годов показывают, что Nokia знала, что запускает российскую шпионскую систему.

Nokia, не оспаривала подлинность документов, но заявила, что соблюдает международные стандарты. А также призвала правительства принять более четкие правила экспорта в отношении того, где и кому можно продавать технологии. Компания также заявила, что "безоговорочно осуждает" вторжение России в Украину.