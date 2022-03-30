Куннас: судьба Будапештского меморандума должна напоминать о невозможности доверять России

- Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что объявленный Россией так называемый «отвод войск» от Киева, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Украины путем создания ошибочного впечатления относительно отказа оккупантов от замысла окружения Киева. Однако, наверное, и украинская армия получает сейчас время для того, чтобы сосредоточить в районе Киева больше сил, чтобы эффективнее противостоять возможному новому наступлению?

- Министр обороны РФ Шойгу говорил, что в его распоряжении имеется 168 батальонно-тактических групп. Из них в Украине уже было использовано 120. Теперь российскому военному командованию приходится искать подразделения для войны в Украине повсюду, от Сахалина до Западного округа. Наверное, они могут отправить в Украину еще порядка 20 таких групп. Но крайне маловероятно, что эти группы будут распределяться по всей Украине; скорее всего, их будут сосредотачивать на восточном фронте, скажем, в районе Изюма, или к югу от Донецка. Едва ли их отправят на Киев; более правдоподобно, что их будут использовать для попыток окружения украинских войск на находящихся под контролем Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

- Вчера президент Эстонии Алар Карис принял верительные грамоты у нового посла России в Эстонии Владимира Липаева. Карис сказал послу, что развитие отношений с Россией более невозможно, потому что с агрессором не сотрудничают, и что ответственные за чудовищные военные деяния предстанут перед судом и понесут наказание. Тем временем многие западные страны, включая Эстонию, продолжают высылать в большом количестве российских дипломатов, в ответ на что Россия высылает дипломатов этих стран. Эта практика останется в рамках символических жестов или нынешний кризис — именно из-за тяжести совершенных Россией в Украине военных преступлений — столь глубок, что в какой-то момент может произойти полный разрыв дипотношений России и Запада?

- Конечно, кризис в отношениях Запада и России очень глубок. Путин, как я уже и раньше говорил, взвалил на русский народ огромную тяжесть, совершив от имени России все эти ужасные преступления. С начала войны эта тяжесть только растет и растет. С нравственной точки зрения даже трудно представить, как россиянам теперь приходится жить с тяжестью этой вины. Путин, как мы знаем, сказал однажды, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века. Сейчас же можно наблюдать, что в России состоялось возвращение Советского Союза. В принципе, Российская Федерация ничего нового сейчас не сделала; то, что она делает в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове, она уже делала в Грозном. Но тогда очень многие предпочитали смотреть на это как на борьбу с исламизмом, сепаратизмом и так далее. Тогда России это простили. Но сейчас это приобрело такой масштаб, что прощать за это и смириться с этим уже невозможно.

Смотрите передачу полностью в повторе!