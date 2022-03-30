В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, заместитель председателя комиссии Рийгикогу по государственной обороне, офицер запаса, подполковник Лео Куннас ответил на вопросы, связанные с предложением Украины подписать новый договор о международной безопасности, с анонсированным Россией отводом войск от Киева и с другими темами.
Куннас: судьба Будапештского меморандума должна напоминать о невозможности доверять России
- Украина вчера на переговорах в Турции выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности, который будет включать в себя статью, аналогичную статье №5 устава НАТО. Были названы страны, которые стали бы гарантами безопасности для Украины: в частности, это США, Великобритания, Китай, Франция, Турция, Германия. Также было сказано, что гарантии могут временно не работать для Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей, что Украина готова на 15 лет отказаться от попыток возвращения Крыма военным путем, готова не вступать в военные блоки, если Россия не будет мешать вступлению Украины в ЕС. Как вы считаете, Россия отвергнет эти предложения и продолжит войну, или же положение дел на фронте не позволит это сделать и российская пропаганда начнет подавать предложения Украины как ее капитуляцию?
- Лично я не верю ни в какие договоры о безопасности, к которым имеет отношение Россия. Будапештский меморандум выглядел довольно серьезным договором, но что с ним случилось? Как сказал недавно Владимир Зеленский, Украина отказалась в свое время от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности, но теперь ее территориальная целостность оказалась нарушена. Поэтому я не верю ни в какие новые договоры о гарантиях безопасности для Украины, если они будут составляться с учетом пожеланий России. Они просто не будут работать. Зная о том, как Россия обошлась с Будапештским меморандумом, никаким обещаниям России в рамках любых договоров доверять невозможно.
- Издание «Таймс» сообщило сегодня о том, что Великобритания может начать поставки Украине новых видов оружия. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что конфликт превратился в «более традиционную войну», когда Украина перешла от попыток дать отпор российским войскам к удержанию позиций и возвращению территории, и поэтому у украинской армии меняются потребности в оружии. По данным «Таймс», Украине сейчас нужны системы поражения большой дальности (в том числе тяжелая артиллерия), чтобы попытаться вытеснить российские войска с занятых ими позиций на востоке страны. Если Украина получит такое оружие, России станет трудно сохранять свои позиции даже на востоке?
- Украине сейчас необходимо самое разное оружие - и истребители, и штурмовики, и системы ПВО средней и большой дальности. Танки, бронемашины, артиллерия; Украине необходимо всякое оружие, чтобы украинские войска в своих наступлениях могли добиваться оперативного или стратегического успеха. Например, сейчас хорошо видно, что в районе Херсона линия фронта остается застывшей уже целую неделю, и это означает, что у украинской стороны тоже сейчас просто нет сил для продолжения своего наступления и освобождения Херсона. Скажем, в районе Сум украинским войскам удалось в последние дни наступление во многом из-за того, что Россия просто вывела оттуда свои подразделения, направив их на восток. Украина нуждается в поставках самых разных типов оружия.
- Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что объявленный Россией так называемый «отвод войск» от Киева, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Украины путем создания ошибочного впечатления относительно отказа оккупантов от замысла окружения Киева. Однако, наверное, и украинская армия получает сейчас время для того, чтобы сосредоточить в районе Киева больше сил, чтобы эффективнее противостоять возможному новому наступлению?
- Министр обороны РФ Шойгу говорил, что в его распоряжении имеется 168 батальонно-тактических групп. Из них в Украине уже было использовано 120. Теперь российскому военному командованию приходится искать подразделения для войны в Украине повсюду, от Сахалина до Западного округа. Наверное, они могут отправить в Украину еще порядка 20 таких групп. Но крайне маловероятно, что эти группы будут распределяться по всей Украине; скорее всего, их будут сосредотачивать на восточном фронте, скажем, в районе Изюма, или к югу от Донецка. Едва ли их отправят на Киев; более правдоподобно, что их будут использовать для попыток окружения украинских войск на находящихся под контролем Украины территориях Донецкой и Луганской областей.
- Вчера президент Эстонии Алар Карис принял верительные грамоты у нового посла России в Эстонии Владимира Липаева. Карис сказал послу, что развитие отношений с Россией более невозможно, потому что с агрессором не сотрудничают, и что ответственные за чудовищные военные деяния предстанут перед судом и понесут наказание. Тем временем многие западные страны, включая Эстонию, продолжают высылать в большом количестве российских дипломатов, в ответ на что Россия высылает дипломатов этих стран. Эта практика останется в рамках символических жестов или нынешний кризис — именно из-за тяжести совершенных Россией в Украине военных преступлений — столь глубок, что в какой-то момент может произойти полный разрыв дипотношений России и Запада?
- Конечно, кризис в отношениях Запада и России очень глубок. Путин, как я уже и раньше говорил, взвалил на русский народ огромную тяжесть, совершив от имени России все эти ужасные преступления. С начала войны эта тяжесть только растет и растет. С нравственной точки зрения даже трудно представить, как россиянам теперь приходится жить с тяжестью этой вины. Путин, как мы знаем, сказал однажды, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века. Сейчас же можно наблюдать, что в России состоялось возвращение Советского Союза. В принципе, Российская Федерация ничего нового сейчас не сделала; то, что она делает в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове, она уже делала в Грозном. Но тогда очень многие предпочитали смотреть на это как на борьбу с исламизмом, сепаратизмом и так далее. Тогда России это простили. Но сейчас это приобрело такой масштаб, что прощать за это и смириться с этим уже невозможно.
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