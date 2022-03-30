Министерство обороны РФ вчера заявило о том, что в связи с переходом переговоров с Украиной в практическую плоскость принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Такое решение якобы принято в целях повышения взаимного доверия. Нет ли опасности, что в действительности после перегруппировки сил Россия снова станет наступать на севере Украины? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с заместителем председателя комиссии Рийгикогу по гособороне, офицером запаса, подполковником Лео Куннасом.
Студия Postimees: выполнит ли Россия свои обещания о существенном снижении военной активности?
- Разведцентр Сил обороны Эстонии вчера опубликовал очередную сводку о боевых действиях на территории Украины. В ней указывалось, что российское командование осознало, что не располагает необходимыми ресурсами для захвата Киева, и поэтому вероятно, что основные военные усилия будут перенацелены на проведение операции в восточной части Украины, главным образом — на расширении оккупированных территорий до административных границ Донецкой и Луганской областей. Можно ли сказать, что Россия действительно ставит себе сейчас главной целью оккупацию всего Донбасса, которую, возможно, планируется преподнести как победу и выполненную главную цель «спецоперации»?
- Президент США Джо Байден очень осторожно отреагировал на сообщения о прогрессе на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Он сказал, что нужно посмотреть, выполнит ли Россия то, что обещает, а пока США продолжат сохранять мощные санкции и обеспечивать украинских военных средствами для того, чтобы они защищались от агрессии. Похожим образом отреагировал на новости из Турции и британский премьер Борис Джонсон. Могло ли смягчение позиции России на переговорах с Украиной быть вызвано именно расчетом на снижение санкционного давления?
- Вчера президент Эстонии Алар Карис принял верительные грамоты у нового посла России в Таллинне Владимира Липаева. Карис сказал послу, что тысячи убитых, миллионы беженцев и десятки разрушенных городов останутся тяжким грузом на совести России. Тем временем многие западные страны, включая Эстонию, продолжают высылать в большом количестве российских дипломатов, в ответ на что Россия высылает дипломатов этих стран. Эта практика останется в рамках символических жестов, или нынешний кризис столь глубок, что в какой-то момент может произойти полный разрыв дипотношений России и западных стран?
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