Студия Postimees: выполнит ли Россия свои обещания о существенном снижении военной активности?

- Разведцентр Сил обороны Эстонии вчера опубликовал очередную сводку о боевых действиях на территории Украины. В ней указывалось, что российское командование осознало, что не располагает необходимыми ресурсами для захвата Киева, и поэтому вероятно, что основные военные усилия будут перенацелены на проведение операции в восточной части Украины, главным образом — на расширении оккупированных территорий до административных границ Донецкой и Луганской областей. Можно ли сказать, что Россия действительно ставит себе сейчас главной целью оккупацию всего Донбасса, которую, возможно, планируется преподнести как победу и выполненную главную цель «спецоперации»?

- Президент США Джо Байден очень осторожно отреагировал на сообщения о прогрессе на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Он сказал, что нужно посмотреть, выполнит ли Россия то, что обещает, а пока США продолжат сохранять мощные санкции и обеспечивать украинских военных средствами для того, чтобы они защищались от агрессии. Похожим образом отреагировал на новости из Турции и британский премьер Борис Джонсон. Могло ли смягчение позиции России на переговорах с Украиной быть вызвано именно расчетом на снижение санкционного давления?

- Вчера президент Эстонии Алар Карис принял верительные грамоты у нового посла России в Таллинне Владимира Липаева. Карис сказал послу, что тысячи убитых, миллионы беженцев и десятки разрушенных городов останутся тяжким грузом на совести России. Тем временем многие западные страны, включая Эстонию, продолжают высылать в большом количестве российских дипломатов, в ответ на что Россия высылает дипломатов этих стран. Эта практика останется в рамках символических жестов, или нынешний кризис столь глубок, что в какой-то момент может произойти полный разрыв дипотношений России и западных стран?