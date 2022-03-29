Режиссер Кирилл Серебренников уехал из России во Францию. Об этом сообщил киновед, отборщик фильмов для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон, передает Meduza.
Кирилл Серебренников уехал из России
Кирилл Серебренников уехал из России
29 марта он опубликовал в Facebook фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже.
«На его футболке написано: „Я выключаю телевизор“. А в голове: „Я включаю культуру“. Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!» — прокомментировал Шапрон.
28 марта стало известно, что Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу «Седьмой студии».
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