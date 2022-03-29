Кирилл Серебренников уехал из России

29 марта он опубликовал в Facebook фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже.

«На его футболке написано: „Я выключаю телевизор“. А в голове: „Я включаю культуру“. Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!» — прокомментировал Шапрон.