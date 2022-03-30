«Переломный момент» или «словесные уловки». Эксперты - об итогах переговоров России и Украины

«Они не очень информированы, склонны ориентироваться на пропаганду и в основной своей массе будут готовы воспринять то, что пропагандисты скажут им по поводу этой операции. Поэтому какого-то широкого возмущения среди нынешних сторонников военных действий России в Украине я бы не ожидал, во всяком случае в краткосрочной перспективе», - отметил политолог.

Но есть среди сторонников та часть, которая хорошо информирована и которая поддерживает изначально заявленную Россией линию на полную нейтрализацию Украины как политического агента и, скорее всего, на ее уничтожение, отмечает Голосов.

«Эти люди знают, какова была первоначальная цель операции, и я думаю, что они будут очень разочарованы, если Россия смирится с тем, что цели не будут достигнуты. Такие активные политизированные сторонники операции будут представлять известную потенциальную угрозу для российского руководства, и, в случае осложнения внутриполитической ситуации вообще, они привлекут самое серьезное внимание со стороны российских спецслужб, которые будут готовы и постараются вот эту возможную угрозу нейтрализовать», - резюмировал эксперт.

«Переломный момент»

Кирилл Рогов, политолог

«Мы видим некий перелом в кампании и начало деэскалации с российской стороны. Это явно видно и по заявлениям военных, которые показывают, что Россия отказывается от планов взять Киев, по крайней мере на данном этапе, и сосредотачивается только на Донецком и Южном фронтах.

То, что было сегодня на переговорах, похоже на условия перемирия, это ситуация, когда заключается соглашение по прекращению огня, при этом стороны по-разному интерпретируют свои границы и соглашаются на это, закрывают на это глаза. Поэтому это не может быть длительным договором, это может быть условием перемирия. Так же был устроен, например, "Минск-2". В этом смысле это, конечно, очень обнадеживающее событие, но весь вопрос заключается в том, как российская сторона интерпретирует свои цели на востоке и на юге.

Переговоры в Стамбуле Фото: Reuters

По всей видимости, этими целями являются овладение полностью Донбассом и наличие сухопутного коридора в Крым. Этот вопрос пока не понятен, и от того, как стороны интерпретируют имеющийся статус-кво, будет зависеть, удастся ли это перемирие заключить, но в целом, конечно, это значительный поворот во всей кампании, который обнадеживает. Вероятно, произойдет некоторая деэскалация на большей части территории Украины за исключением этих проблемных зон.