Подробно: с 1 апреля в Эстонии вырастут пенсии

По словам руководителя пенсионной службы Департамента социального страхования Катре Палль, важно помнить, что пенсия у всех людей индивидуальна, и поэтому прибавка для каждого будет разной. «Каждому человеку рассчитана индивидуальная пенсия с учетом его предыдущего трудового вклада. При индексации базовая часть пенсии для всех возрастет до 255 евро. Одинаковой для всех является и новая годовая оценка — 7,718 евро. Годовая оценка умножается на все остальные составляющие пенсии, исходя из трудового стажа и уплаченного социального налога. Чем больше у человека трудовой стаж, тем больше увеличится его пенсия», - сказала Катре Палль. Она добавила, что размер своей пенсии удобнее всего смотреть начиная с первого апреля на портале eesti.ee в рубрике «Просмотр пенсий, пособий и компенсаций».

Глава отдела поддержки клиентов Департамента социального страхования Лийс Меси призывает людей при возможности проверять размер своей пенсии именно на государственном портале eesti.ee, так как в настоящий момент отдел поддержки клиентов Департамента социального страхования сильно перегружен.

«Поскольку с 1 апреля вступает в силу масштабная реформа родительских пособий, у людей возникает много вопросов по этому поводу. Также каждый день в наш отдел обращаются сотни военных беженцев из Украины как с целью ходатайства о пособии или получения консультации. Поэтому очередь к нам значительно длиннее, чем обычно. В то же время наш инфотелефон постоянно занят, поэтому дозвониться сложнее обычного», - объяснила Лийс Меси. Она заверила, что ни один человек, который обращается в отдел поддержки клиентов, не останется без помощи, но обращающимся в любом случае следует запастись терпением.

Пересчитанные пенсии будут выплачиваться с апреля.