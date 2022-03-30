Сегодняшний мир может спасти только мелодрама

Моя бабушка, мама отца, родилась без барабанных перепонок. Это было в Харькове, в конце XIX века. Отец ее был состоятельным человеком, владел мельницей (когда началась Первая мировая, то он отдал мельницу под военный госпиталь; в Харькове на этой бывшей мельнице открыт небольшой музейный зал, где есть его фотография – Липы Виноградова). На глухую дочку Розу Липовну денег не пожалели и выучили ее в специальной дорогой школе немецкому языку и умению понимать собеседника по губам; предполагалось, что немецкий язык откроет ей дорогу в любые страны, хотя самостоятельно общаться с обычными людьми она все равно не могла.

Оказалась она после Второй мировой в Таллинне. Здесь был клуб глухонемых, где не было ни одного человека, понимавшего речь по движениям рта, все объяснялись только языком жестов. В этом клубе глухонемых дружили и общались люди самых разных возрастов, национальностей, взглядов, потому что главное было в том, что они не такие как все, они жались друг к другу и никто из слышащих не рвался в их компанию. Я прекрасно помню – в детстве меня окружало множество глухих людей, они приходили к бабушке в гости, никто из них не жил столь благополучно, как она, ведь ее сын, мой отец, заботился о ней всю жизнь – начиная со своих двенадцати лет! Родила моего отца бабушка Роза от прекрасно слышащего, красивого студента-медика, наверное, польстившегося на мельничные деньги и исчезнувшего, когда отец был еще крохотным...

И вот я лет с пяти помню бабушкины дни рождения и всякие праздники: собиралось за столом человек по двадцать – они ломали пальцы, складывали их перед своими лицами в странные фигуры, вскакивали, произнося тосты с помощью жестов, и издавали гортанные тревожные звуки, наполнявшие дом гулом другой жизни. Я любила сидеть с ними, догадываться, о чем они говорят, у некоторых были слышащие дети, и родители совершенно не представляли, что с этим детьми будет, как они вырастут, как овладеют нормальной речью.

Фильм Шан Хейдер необыкновенно тронул меня тем, что режиссер сама целый год изучала язык глухонемых, на экране его никто не симулирует. И тем особенно, что на роли родителей и брата главной героини были приглашены глухие (наверное, политкорректно сегодня сказать – плохо слышащие актеры) – изысканная Марли Мэтлин, эксцентричный, с уникальной цирковой пластикой Трой Коцур, получивший за свою роль Оскара, и обаятельный Дэниэл Дюран.