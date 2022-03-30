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All inclusive, или Танцуют все

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All inclusive, или Танцуют все
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Инклюзивное танцевальное объединение Open Stage
Инклюзивное танцевальное объединение Open Stage Фото: личный архив.

Танцы на колясках пока еще не паралипийский вид спорта, но танцорам и без такого статуса не скучно – этот вид танца очень популярен во всем мире, соревнования проводятся как в обычном, так и спортивном секторах. А в Эстонии все только начинается.

Точнее началось в 2017 году, когда обычная жительница Нарвы Рита Тернос привела в бальные танцы на коляске своего сына Матвея Середницкого. Тогда он выступал в дуэте со своей партнершей Марией, все это настолько увлеко семью, что появилась MM Dance Studio. В следующем году в студию к Матвею и Марии пришли еще двое детей и так родился проект Happy Hearts, который сейчас не только сменил название и стал очень серьезным Инклюзивным танцевальным объединением Open Stage, но и расширился – теперь ребята танцуют не только в Нарве, но и в Таллинне. Более того, хореографы из Петербурга Юлия Чижикова и Вячеслав Осипов, которые все это время работали с нашими ребятишками наездами, осенью прошлого года решили перебраться на постоянное место жительства в Эстонию и полностью сконцентрироваться на развитии проекта инклюзивных танцев.

Ремарка. Слово «инклюзивный» - относительно новое и не всем понятное. Если попробовать передать его смысл самыми простыми словами, получится что-то вроде включения кого-либо или чего-либо в общую картину. Чаще всего слово «инклюзивный» употребляется, когда идет речь об инклюзивном образовании — это совместное обучение здоровых детей и детей с ограниченными возможностями.

В инклюзивном танце дети с особыми потребностями танцуют наравне с обычными – без каких-то границ, предубеждений и страхов, так свойственных взрослым.

Елизавета Феофанова (в коляске) и Полина Иванова. "Устроим танцы"
Елизавета Феофанова (в коляске) и Полина Иванова. "Устроим танцы" Фото: личный архив.

«Мы не делаем разницы между особыми и обычными детьми, - говорит Юлия. – Если я хвалю – то хвалю всех. Если ругаю, то ругаю всех. Нет каких-то скидок и поблажек, мне приятно то, что в нашем коллективе особенные дети не чувствуют себя особенными – они такие же, как все. И общаются со своими сверстниками совершенно нормально. Но как педагогу, конечно, мне приходится непросто – особенные дети требуют особенного подхода, нужно к каждому искать ключик».

Убежать и спрятаться

Юлия вспоминает, как несколько лет назад, еще когда она преподавала в Петербурге, она работала в коррекционном интернате. Ей очень понравилась одна из девочек, у которой были прекрасные балетные данные.

«У нее было ментальное расстройство, но она так мне понравилась, что я взяла ее к себе, - вспоминает хореограф. – На первом занятии девочка увидела нашу танцевальную группу, испугалась, убежала и спряталась. Все занятие она была в таком стрессе, что даже на глаза не показывалась. Но, работая с особыми детьми, нужно всегда понимать и быть готовым к подобным реакциям. Детям нужно дать время, а параллельно работать с родителями».

Ремарка. Родители особых детей – тоже совершенно особые люди. Наверное, даже уникальные – то, с чем им приходится сталкиваться 24 часа в сутки, родителю обычного ребенка представить сложно. И только с их помощью можно достучаться до их детей.

«Мы очень много общались с родителями этой девочки, они оказали неоценимую помощь. Ребенок, который спрятался и на втором занятии, на третьем решил, что снова проведет урок вдали от коллектива. Но я решила, что пора бы уже познакомиться остальными девочками, - говорит Юлия. – Мы вышли, я ее всем представила, она поняла, что никто не собирается ее обижать, быстро передружилась со всеми, прекрасно влилась в коллектив и так началась ее танцевальная карьера. Если поначалу девочка стояла в последней линейке, то спустя несколько лет дошла до солисток. Сейчас она, насколько знаю, в коллективе народного танца».

Ремарка. Танцевать приходят дети в самыми разными проблемами. От детского церебрального паралича до серьезных ментальных нарушений – причем у каждого ребенка может быть целый букет диагнозов. Педагоги, которые с ними работают, умеют не замечать этих особенностей, а обычные дети, которые танцуют вместе со своими особыми партнерами, не делают никакой разницы – в танце все равны. Потом это очень помогает во взрослой жизни – многие из нас испытывают неловкость, столкнувшись с человеком в инвалидном кресле, стараются сделать вид, что не замечают таких. Когда дети растут вместе, эта неловкость в общении исчезает.

«Дети это дети, совершенно неважно, обычный это ребенок или ребенок, передвигающийся в инвалидном кресле, - смеется Юлия. – На занятиях мы работаем вместе, опять же, никаких различий нет. Так же и с капризами – нет никакой разницы, кто решил сачкануть. Разумеется, к особым детям нужен особый подход, но мы это делаем незаметно для них – такая наша работа. Вообще, это здорово – наши танцоры очень быстро находят общий язык, новенькие вливаются в коллектив сразу, думаю, это еще и связано с тем, что обычные дети, выбирая нашу студию, четко представляют, куда идут».

Алиса Абдукаримова и Андрей Нарусон, "Время для нас"
Алиса Абдукаримова и Андрей Нарусон, "Время для нас" Фото: личный архив.

«Хочу помогать»

Юлия вспоминает совсем недавнюю историю, когда к ним в группу пришла совершенно обычная девочка, которая увидела выступление мальчика на коляске.

«Ей так понравилось, что она пришла и сказала, что хочет помогать. А потом осталась и танцует с нами».

Ремарка. Это только кажется, что инклюзивные танцы – легко и просто. На самом деле, управление коляской требует особых навыков. Более того, спортивные и танцевальные коляски очень отличаются от обычных. У них очень сильный градус схода-развала колес, управлять ими непросто.

«Спортивные и танцевальные коляски очень легкие, маневренные, они позволяют спортсменам выполнять сложнейшие элементы, - поясняет хореограф. – Но они также требуют особых навыков и умений. Наш хореограф Вячеслав Осипов – он, кстати, чемпион мира по танцам с партнершей в коляске, ведет особый предмет «Владение коляской», - рассказывает тонкости Юлия Чижикова. – Без таких уроков с непривычки можно даже травму получить. Это опытные спортсмены иногда даже спинки у своих колясок снимают, чтобы сделать ее максимально маневренной. А когда только пересел с обычной коляски в такую, можно получить настоящий шок – там все другое. Поэтому эти уроки необходимы».

Ремарка. Все занятия – а помимо владения коляской, тут дают полный хореографический набор знаний – превращаются в танцы. Но даже здесь все не так, как у всех. Хореограф не приходит с готовой программой и не пытается подогнать детей под нее. Тут все наоборот. И оно работает.

«Наверное, в силу этой специфики и необычной работы, я постоянно учусь у детей. И я стараюсь не идти, скажем так, по классической схеме – подгонять детей под какую-то имеющуюся программу. Я подстраиваюсь под них: даю полную свободу, наблюдаю, как они танцуют, как двигаются, что за музыку предпочитают. Так постепенно формируется танцевальная программа».

Инклюзивное танцевальное объединение Open Stage. Постановка "Дикий остров"
Инклюзивное танцевальное объединение Open Stage. Постановка "Дикий остров" Фото: личный архив.

Плюсы пандемии

Коллектив Open Stage прекрасно известен в Эстонии, более того, ребята готовились выступать и за пределами страны. Но коронавирус, конечно, смешал все планы – поездки пришлось отменить. Из-за пандемии все перевели в онлайн и, несмотря на серьезные сложности, новый формат позволил взглянуть на танец и его презентацию совершенно с другой стороны.

«Если вы присутствуете в зале, то вы видите исключительно постановку – какой-то конечный продукт. А когда вы смотрите запись, то есть возможность увидеть детали – работу режиссера, оператора. Это новое направление – кинотанец, которое мы также планируем очень серьезно развивать». Благодаря таким ограничениям, наприер, родилась постановка «Фантасмагория», которую студия представила на конкурсе инклюзивных танцев. А вообще на счету студии участие в 15 международных конкурсах и фестивалях, на которых ребята многократно занимали призовые места.

Инклюзивное танцевальное объединение Open Stage. "Фантасмагория на балу".
Инклюзивное танцевальное объединение Open Stage. "Фантасмагория на балу". Фото: личный архив.

В большой спорт

Ремарка. Инклюзивный танец делится на две подгруппы: рекреация и спорт. Рекреация – это всевозможные программы, концерты фестивали. Тут больше искусства и творчества, можно позволить что угодно, вплоть до украшения колясок. Спорт в инклюзивном танце – это классический балет со своими канонами и традициями, которые необходимо соблюдать в точности - жюри строго оценивает выступления.

Ребята из Open Stage пока еще занимаются рекреацией – совсем скоро, 8 мая, у них будет выступление в Русском театре на традиционном благотворительном концерте «Мама жизнь подарила» в честь Дня матери. Но им уже очень хочется поехать на настоящие спортивные соревнования.

«Я уже говорила, что инклюзивный танец очень популярен во всем мире. И спортивные танцоры демонстрируют очень высокий уровень – я бы отметила филиппинский и корейских бальных танцоров, - замечает Юлия Чижикова. – И нам бы очень хотелось, чтобы наши эстонские ребята попробовали себя в этой дисциплине - уверена, что наши ребята: пара Матвей Середницкий и Алевтина Баранова, а также Маша Середницкая, Алина Абдукаримова могут показать программу высокого уровня. Мы готовились к чемпионату мира в Петербурге, открытому чемпионату в Голландии, но все, к сожалению, отменилось. Очень надеюсь, что поедем в следующем году – дети готовы и с нетерпением ожидают выступлений».

2017 год – MM Dance Studio.

2018 год - Happy Hearts.

2021 год - Инклюзивное танцевальное объединение Open Stage.

Сейчас тут занимается 20 человек, в основном, что любопытно, мальчики.

На счету студии участие в 15 международных конкурсах и фестивалях.

19 призовых мест, из которых 7 – первые, 8 – вторые и 4 – третьих.

Прийти в студию может любой – танцуют тут как особые, так и совершенно нормальные дети.

Возрастных ограничений нет.

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