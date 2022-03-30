Танцы на колясках пока еще не паралипийский вид спорта, но танцорам и без такого статуса не скучно – этот вид танца очень популярен во всем мире, соревнования проводятся как в обычном, так и спортивном секторах. А в Эстонии все только начинается.
All inclusive, или Танцуют все
Точнее началось в 2017 году, когда обычная жительница Нарвы Рита Тернос привела в бальные танцы на коляске своего сына Матвея Середницкого. Тогда он выступал в дуэте со своей партнершей Марией, все это настолько увлеко семью, что появилась MM Dance Studio. В следующем году в студию к Матвею и Марии пришли еще двое детей и так родился проект Happy Hearts, который сейчас не только сменил название и стал очень серьезным Инклюзивным танцевальным объединением Open Stage, но и расширился – теперь ребята танцуют не только в Нарве, но и в Таллинне. Более того, хореографы из Петербурга Юлия Чижикова и Вячеслав Осипов, которые все это время работали с нашими ребятишками наездами, осенью прошлого года решили перебраться на постоянное место жительства в Эстонию и полностью сконцентрироваться на развитии проекта инклюзивных танцев.
Ремарка. Слово «инклюзивный» - относительно новое и не всем понятное. Если попробовать передать его смысл самыми простыми словами, получится что-то вроде включения кого-либо или чего-либо в общую картину. Чаще всего слово «инклюзивный» употребляется, когда идет речь об инклюзивном образовании — это совместное обучение здоровых детей и детей с ограниченными возможностями.
В инклюзивном танце дети с особыми потребностями танцуют наравне с обычными – без каких-то границ, предубеждений и страхов, так свойственных взрослым.
«Мы не делаем разницы между особыми и обычными детьми, - говорит Юлия. – Если я хвалю – то хвалю всех. Если ругаю, то ругаю всех. Нет каких-то скидок и поблажек, мне приятно то, что в нашем коллективе особенные дети не чувствуют себя особенными – они такие же, как все. И общаются со своими сверстниками совершенно нормально. Но как педагогу, конечно, мне приходится непросто – особенные дети требуют особенного подхода, нужно к каждому искать ключик».
Убежать и спрятаться
Юлия вспоминает, как несколько лет назад, еще когда она преподавала в Петербурге, она работала в коррекционном интернате. Ей очень понравилась одна из девочек, у которой были прекрасные балетные данные.
«У нее было ментальное расстройство, но она так мне понравилась, что я взяла ее к себе, - вспоминает хореограф. – На первом занятии девочка увидела нашу танцевальную группу, испугалась, убежала и спряталась. Все занятие она была в таком стрессе, что даже на глаза не показывалась. Но, работая с особыми детьми, нужно всегда понимать и быть готовым к подобным реакциям. Детям нужно дать время, а параллельно работать с родителями».
Ремарка. Родители особых детей – тоже совершенно особые люди. Наверное, даже уникальные – то, с чем им приходится сталкиваться 24 часа в сутки, родителю обычного ребенка представить сложно. И только с их помощью можно достучаться до их детей.
«Мы очень много общались с родителями этой девочки, они оказали неоценимую помощь. Ребенок, который спрятался и на втором занятии, на третьем решил, что снова проведет урок вдали от коллектива. Но я решила, что пора бы уже познакомиться остальными девочками, - говорит Юлия. – Мы вышли, я ее всем представила, она поняла, что никто не собирается ее обижать, быстро передружилась со всеми, прекрасно влилась в коллектив и так началась ее танцевальная карьера. Если поначалу девочка стояла в последней линейке, то спустя несколько лет дошла до солисток. Сейчас она, насколько знаю, в коллективе народного танца».
Ремарка. Танцевать приходят дети в самыми разными проблемами. От детского церебрального паралича до серьезных ментальных нарушений – причем у каждого ребенка может быть целый букет диагнозов. Педагоги, которые с ними работают, умеют не замечать этих особенностей, а обычные дети, которые танцуют вместе со своими особыми партнерами, не делают никакой разницы – в танце все равны. Потом это очень помогает во взрослой жизни – многие из нас испытывают неловкость, столкнувшись с человеком в инвалидном кресле, стараются сделать вид, что не замечают таких. Когда дети растут вместе, эта неловкость в общении исчезает.
«Дети это дети, совершенно неважно, обычный это ребенок или ребенок, передвигающийся в инвалидном кресле, - смеется Юлия. – На занятиях мы работаем вместе, опять же, никаких различий нет. Так же и с капризами – нет никакой разницы, кто решил сачкануть. Разумеется, к особым детям нужен особый подход, но мы это делаем незаметно для них – такая наша работа. Вообще, это здорово – наши танцоры очень быстро находят общий язык, новенькие вливаются в коллектив сразу, думаю, это еще и связано с тем, что обычные дети, выбирая нашу студию, четко представляют, куда идут».
«Хочу помогать»
Юлия вспоминает совсем недавнюю историю, когда к ним в группу пришла совершенно обычная девочка, которая увидела выступление мальчика на коляске.
«Ей так понравилось, что она пришла и сказала, что хочет помогать. А потом осталась и танцует с нами».
Ремарка. Это только кажется, что инклюзивные танцы – легко и просто. На самом деле, управление коляской требует особых навыков. Более того, спортивные и танцевальные коляски очень отличаются от обычных. У них очень сильный градус схода-развала колес, управлять ими непросто.
«Спортивные и танцевальные коляски очень легкие, маневренные, они позволяют спортсменам выполнять сложнейшие элементы, - поясняет хореограф. – Но они также требуют особых навыков и умений. Наш хореограф Вячеслав Осипов – он, кстати, чемпион мира по танцам с партнершей в коляске, ведет особый предмет «Владение коляской», - рассказывает тонкости Юлия Чижикова. – Без таких уроков с непривычки можно даже травму получить. Это опытные спортсмены иногда даже спинки у своих колясок снимают, чтобы сделать ее максимально маневренной. А когда только пересел с обычной коляски в такую, можно получить настоящий шок – там все другое. Поэтому эти уроки необходимы».
Ремарка. Все занятия – а помимо владения коляской, тут дают полный хореографический набор знаний – превращаются в танцы. Но даже здесь все не так, как у всех. Хореограф не приходит с готовой программой и не пытается подогнать детей под нее. Тут все наоборот. И оно работает.
«Наверное, в силу этой специфики и необычной работы, я постоянно учусь у детей. И я стараюсь не идти, скажем так, по классической схеме – подгонять детей под какую-то имеющуюся программу. Я подстраиваюсь под них: даю полную свободу, наблюдаю, как они танцуют, как двигаются, что за музыку предпочитают. Так постепенно формируется танцевальная программа».
Плюсы пандемии
Коллектив Open Stage прекрасно известен в Эстонии, более того, ребята готовились выступать и за пределами страны. Но коронавирус, конечно, смешал все планы – поездки пришлось отменить. Из-за пандемии все перевели в онлайн и, несмотря на серьезные сложности, новый формат позволил взглянуть на танец и его презентацию совершенно с другой стороны.
«Если вы присутствуете в зале, то вы видите исключительно постановку – какой-то конечный продукт. А когда вы смотрите запись, то есть возможность увидеть детали – работу режиссера, оператора. Это новое направление – кинотанец, которое мы также планируем очень серьезно развивать». Благодаря таким ограничениям, наприер, родилась постановка «Фантасмагория», которую студия представила на конкурсе инклюзивных танцев. А вообще на счету студии участие в 15 международных конкурсах и фестивалях, на которых ребята многократно занимали призовые места.
В большой спорт
Ремарка. Инклюзивный танец делится на две подгруппы: рекреация и спорт. Рекреация – это всевозможные программы, концерты фестивали. Тут больше искусства и творчества, можно позволить что угодно, вплоть до украшения колясок. Спорт в инклюзивном танце – это классический балет со своими канонами и традициями, которые необходимо соблюдать в точности - жюри строго оценивает выступления.
Ребята из Open Stage пока еще занимаются рекреацией – совсем скоро, 8 мая, у них будет выступление в Русском театре на традиционном благотворительном концерте «Мама жизнь подарила» в честь Дня матери. Но им уже очень хочется поехать на настоящие спортивные соревнования.
«Я уже говорила, что инклюзивный танец очень популярен во всем мире. И спортивные танцоры демонстрируют очень высокий уровень – я бы отметила филиппинский и корейских бальных танцоров, - замечает Юлия Чижикова. – И нам бы очень хотелось, чтобы наши эстонские ребята попробовали себя в этой дисциплине - уверена, что наши ребята: пара Матвей Середницкий и Алевтина Баранова, а также Маша Середницкая, Алина Абдукаримова могут показать программу высокого уровня. Мы готовились к чемпионату мира в Петербурге, открытому чемпионату в Голландии, но все, к сожалению, отменилось. Очень надеюсь, что поедем в следующем году – дети готовы и с нетерпением ожидают выступлений».
2017 год – MM Dance Studio.
2018 год - Happy Hearts.
2021 год - Инклюзивное танцевальное объединение Open Stage.
Сейчас тут занимается 20 человек, в основном, что любопытно, мальчики.
На счету студии участие в 15 международных конкурсах и фестивалях.
19 призовых мест, из которых 7 – первые, 8 – вторые и 4 – третьих.
Прийти в студию может любой – танцуют тут как особые, так и совершенно нормальные дети.
Возрастных ограничений нет.