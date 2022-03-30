All inclusive, или Танцуют все

Точнее началось в 2017 году, когда обычная жительница Нарвы Рита Тернос привела в бальные танцы на коляске своего сына Матвея Середницкого. Тогда он выступал в дуэте со своей партнершей Марией, все это настолько увлеко семью, что появилась MM Dance Studio. В следующем году в студию к Матвею и Марии пришли еще двое детей и так родился проект Happy Hearts, который сейчас не только сменил название и стал очень серьезным Инклюзивным танцевальным объединением Open Stage, но и расширился – теперь ребята танцуют не только в Нарве, но и в Таллинне. Более того, хореографы из Петербурга Юлия Чижикова и Вячеслав Осипов, которые все это время работали с нашими ребятишками наездами, осенью прошлого года решили перебраться на постоянное место жительства в Эстонию и полностью сконцентрироваться на развитии проекта инклюзивных танцев.

Ремарка. Слово «инклюзивный» - относительно новое и не всем понятное. Если попробовать передать его смысл самыми простыми словами, получится что-то вроде включения кого-либо или чего-либо в общую картину. Чаще всего слово «инклюзивный» употребляется, когда идет речь об инклюзивном образовании — это совместное обучение здоровых детей и детей с ограниченными возможностями.

В инклюзивном танце дети с особыми потребностями танцуют наравне с обычными – без каких-то границ, предубеждений и страхов, так свойственных взрослым.

Елизавета Феофанова (в коляске) и Полина Иванова. "Устроим танцы" Фото: личный архив.

«Мы не делаем разницы между особыми и обычными детьми, - говорит Юлия. – Если я хвалю – то хвалю всех. Если ругаю, то ругаю всех. Нет каких-то скидок и поблажек, мне приятно то, что в нашем коллективе особенные дети не чувствуют себя особенными – они такие же, как все. И общаются со своими сверстниками совершенно нормально. Но как педагогу, конечно, мне приходится непросто – особенные дети требуют особенного подхода, нужно к каждому искать ключик».

Убежать и спрятаться

Юлия вспоминает, как несколько лет назад, еще когда она преподавала в Петербурге, она работала в коррекционном интернате. Ей очень понравилась одна из девочек, у которой были прекрасные балетные данные.

«У нее было ментальное расстройство, но она так мне понравилась, что я взяла ее к себе, - вспоминает хореограф. – На первом занятии девочка увидела нашу танцевальную группу, испугалась, убежала и спряталась. Все занятие она была в таком стрессе, что даже на глаза не показывалась. Но, работая с особыми детьми, нужно всегда понимать и быть готовым к подобным реакциям. Детям нужно дать время, а параллельно работать с родителями».

Ремарка. Родители особых детей – тоже совершенно особые люди. Наверное, даже уникальные – то, с чем им приходится сталкиваться 24 часа в сутки, родителю обычного ребенка представить сложно. И только с их помощью можно достучаться до их детей.