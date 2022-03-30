Сегодня и завтра президент Эстонии Алар Карис будет находиться в Пярну, где ознакомится с приемом военных беженцев и оказанием им первичных услуг, а также обсудит помощь руководителям местных самоуправлений и добровольцам. Также в двух школах он даст уроки обществоведения, на которых ответит на вопросы детей, а также встретится с предпринимателями.
Алар Карис поехал в Пярну: в центре внимания — образование, предпринимательство и военные беженцы
«В Пярну я хотел бы получить обзор, какова наша готовность к приему военных беженцев. Влияние разрушительной войны в Украине достигло каждого уголка Эстонии, и Пярнумаа стал здесь одним из основных мест приема беженцев. Также меня интересует, как мы можем поддержать семьи беженцев в тяжелый момент, чтобы они чувствовали себя в Эстонии в безопасности и защищенности. Я благодарен всем, кто помогает военным беженцам в поиске приюта и рабочего места, получении врачебной помощи, устройстве детей в детский сад или школу, а также в разрешении психологических проблем», - сказал глава государства.
Вместе с ляэнеским префектом Департамента полиции и погранохраны Кайдо Кыпласом президент посетит центр приема военных беженцев.
Алар Карис даст уроки обществоведения в Пярнуской гимназии Койдула и Пярнуской школе Таммсааре. Также он даст интервью Пярнускому молодежному телевидению и Pärnu Postimees. На встрече с мэром Пярну Ромеком Косенкраниусом и председателем горсобрания Андреем Коробейником будет обсуждаться развитие города Пярну.
Глава государства ознакомится с работой предприятия по производству электронных компонентов OSHINO Electronics Estonia и завода по производству березовой фанеры Metsä Wood Pärnu Mill. В Estonia Resort Hotel & Spa он встретится с представителями туристического сектора Пярнумаа, чтобы поговорить о развитии туризма в регионе.