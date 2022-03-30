Алар Карис поехал в Пярну: в центре внимания — образование, предпринимательство и военные беженцы

«В Пярну я хотел бы получить обзор, какова наша готовность к приему военных беженцев. Влияние разрушительной войны в Украине достигло каждого уголка Эстонии, и Пярнумаа стал здесь одним из основных мест приема беженцев. Также меня интересует, как мы можем поддержать семьи беженцев в тяжелый момент, чтобы они чувствовали себя в Эстонии в безопасности и защищенности. Я благодарен всем, кто помогает военным беженцам в поиске приюта и рабочего места, получении врачебной помощи, устройстве детей в детский сад или школу, а также в разрешении психологических проблем», - сказал глава государства.