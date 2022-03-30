Вокруг школы на улице Веэрику ходит подозрительный мужчина, который таращится на детей и время от времени трогает себя за гениталии — такое сообщение получила полиция в конце прошлой недели, пишет Tartu Postimees.
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Мужчина, трогавший неподалеку от школы половые органы, напугал детей
Мужчина, трогавший неподалеку от школы половые органы, напугал детей
Полиция задержала странного человека для проверки и выяснилось, что речь идет о 20-летнем мужчине с расстройством психики, который угрозы детям не представляет, но чье поведение, что понятно, может тревожить и пугать.