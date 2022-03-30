Мужчина, трогавший неподалеку от школы половые органы, напугал детей

Вокруг школы Веэрику ходил психически нестабильный мужчина, который вызывал у детей страх и неудоство.

Вокруг школы на улице Веэрику ходит подозрительный мужчина, который таращится на детей и время от времени трогает себя за гениталии — такое сообщение получила полиция в конце прошлой недели, пишет Tartu Postimees.