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Трогавший половые органы мужчина напугал детей у школы

Келли Кукин
Трогавший половые органы мужчина напугал детей у школы
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Вокруг школы Веэрику ходил психически нестабильный мужчина, который вызывал у детей страх и неудоство.
Вокруг школы Веэрику ходил психически нестабильный мужчина, который вызывал у детей страх и неудоство. Фото: Sille Annuk

Вокруг школы на улице Веэрику ходит подозрительный мужчина, который таращится на детей и время от времени трогает себя за гениталии — такое сообщение получила полиция в конце прошлой недели, пишет Tartu Postimees.

Полиция задержала странного человека для проверки и выяснилось, что речь идет о 20-летнем мужчины с расстройством психики, который угрозы детям не представляет, но чье поведение, что понятно, может тревожить и пугать.

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