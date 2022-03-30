Взрывы над Белгородом и Белгородским районом произошли из-за пожара на складе боеприпасов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в среду.
Пожар на складе боеприпасов стал причиной взрывов под Белгородом
Пожар на складе боеприпасов стал причиной взрывов под Белгородом
«Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», - цитирует Гладкова «Интерфакс».
Он также уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Как сообщалось, инцидент произошел накануне вечером в районе села Красный Октябрь.
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