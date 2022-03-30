Ср, 30.03.2022
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Пожар на складе боеприпасов стал причиной взрывов под Белгородом

Интерфакс
Пожар на складе боеприпасов стал причиной взрывов под Белгородом
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Взрыв. Снимок иллюстративный.
Взрыв. Снимок иллюстративный. Фото: kalyanby/ Shutterstock

Взрывы над Белгородом и Белгородским районом произошли из-за пожара на складе боеприпасов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в среду.

«Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», - цитирует Гладкова «Интерфакс».

Он также уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Как сообщалось, инцидент произошел накануне вечером в районе села Красный Октябрь.

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