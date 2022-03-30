Партия реформ доминирует в рейтинге популярности

По данным последнего опроса, рейтинг реформистов за неделю вырос на 1,3 процентного пункта и достиг 29%. За последние семь недель поддержка Партии реформ выросла на 7,7 процентных пункта. Реформисты пятую неделю подряд являются самой популярной политической силой страны.

На втором месте располагается Консервативная народная партия, популярность которой снизилась с 21,5% до 21,4%. Третью строчку рейтинга по-прежнему занимает не представленная в парламенте партия "Ээсти 200", поддержка которой за неделю снизилась с 18,3% до 17,7%.

Входящая в правящую коалицию Центристская партия остается на четвертой позиции с рейтингом в 16,5%. За последнюю неделю популярность центристов выросла на 0,2 процентных пункта.

Социал-демократов готовы поддержать 7,4% избирателей, а "Отечество" - 5,5%. За неделю рейтинг обеих партий снизился на 0,5%.

"Зеленых Эстонии" поддерживают 1,3% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже одного процента.

Совокупная поддержка партий правительственной коалиции составляет 45,5%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции - 34,3%.