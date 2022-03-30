Недавно купленный автомобиль становится выгодной инвестицией

Сложившуюся рыночную ситуацию анализируют банки, потребители и автодилеры. Наверняка, многие автовладельцы видели, как, например, на парковках у некоторых магазинов под дворниками появляются рекламные флайеры с желанием купить машину. Рынок испытывает нехватку новых или малоиспользуемых автомобилях, они становятся своего рода дефицитом, а рыночная стоимость машин, которые использовались в течение пары лет, за это время выросла.

По данным лизингового рынка, финансирование легковых автомобилей в 2021 году увеличилось на 35%. По данным Coop Liising, наибольший интерес к легковым автомобилям наблюдался в ценовом диапазоне 20 000-25 000 евро. Мы видим, что такая тенденция сохраняется и в этом году.

В прошлом году выросли цены практически на все товары и услуги, и эта тенденция сохраняется. Как правило, автомобиль являлся статьей расходов, ценность которой с каждым годом снижалась. На рынке была довольно распространена практика, когда по истечении пятилетнего срока аренды пользования автомобиль возвращали дилеру и получали новый, причем существенной доплаты при этом не было. 2021 год изменил это правило, и сейчас ситуация скорее обратная.

Каким оказалось влияние пандемии? В прошлом году в Coop Liising самыми популярными финансируемыми марками были Toyota, Škoda и Volkswagen. Также явно доминировал рынок подержанных автомобилей, поскольку из-за повышенного спроса новых автомобилей просто не хватало. Покупка автомобиля стала разумным и выгодным способом вложения денег.

Статистика Auto24.ee демонстрирует, что приобретенная в 2020 году новая Toyota RAV4 (автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель, мощность 129 кВт) оказалась очень хорошим объектом для инвестиций – годовой рост ее цены составил 2000 евро. Если в 2020 году медианная цена этого автомобиля была 25 995 евро, то в прошлом году уже 27 900 евро, а в этом году – 29 750 евро.

Та же картина повторяется и в случае с KIA Sportage, вторым любимым внедорожником жителей Эстонии. Возьмем, к примеру, автомобиль 2019 года – коробка автомат, бензиновый двигатель, мощность 130 кВт. Если в 2020 году медианная цена такого автомобиля составляла 23 900 евро, то в прошлом году уже 24 950 евро, а в этом году – 25 995 евро.

Если в 2020 году вы приобрели практичное транспортное средство в ценовом диапазоне 20 000–30 000 евро, решение можно считать правильным. Откладывание же такого решения повлекло за собой дополнительные расходы. Впрочем, никогда не разумно вкладывать в автомобиль последние деньги. Если в случае недвижимости важно ее расположение, то при покупке автомобиля стоит столь же тщательно анализировать различия между марками и их популярность – в долгосрочной перспективе это может сказаться на потенциальном доходе от продажи машины.