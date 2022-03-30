Война в Украине удвоила количество визитов к психологам.

Статистика крупнейшего страхового общества Эстонии показывает, что в течение последних двух лет произошло два резких скачка, когда потребность людей в поддержке психическому здоровью удвоилась. Первый скачок произошел два года назад в начале первой волны пандемии, а второй – на третьей неделе войны в Украине, когда являющиеся партнерами ERGO психологи столкнулись с новым резким ростом количества ищущих помощь людей. Кроме того, можно отметить и предыдущее лето, когда страховая фирма ERGO отменила для желающих получить психологическую помощь клиентов необходимость иметь направление, что упростило процесс обращения к врачу. Люди стали больше пользоваться этой возможностью.

«В ситуации нынешней войны в Украине единственно верным представляется принятое нами в прошлом году решение предоставить клиентам возможность пойти к врачу-специалисту без направления семейного врача, так как многие люди нуждаются в быстрой помощи, – сказала руководитель по рискам медицинского страхования ERGO Яника Люйз-Ликк. – Мы обратили внимание на то, что зачастую люди не хотят рассказывать семейному врачу о своих душевных проблемах, в результате чего процесс оказания помощи затягивается. Отмена требования о наличии направления значительно приблизила профессиональную помощь к людям, что способствовало и более активному поиску помощи».

Попасть к психологу и психиатру с более коротким сроком ожидания могут все клиенты ERGO, медицинское страхование для которых оформил работодатель. Статистика говорит о том, что наши клиенты пользуются этой возможностью все больше – в среднем по три-четыре человека в день.

Помимо вызванными войной страхами и беспокойствами, главными причинами обращения за психологической помощью являются проблемы с самооценкой, семейными отношениями, переработкой и излишней требовательностью к самому себе. «В результате коронавируса домашние офисы и веб-собрания стали на первый взгляд простой рутиной. Однако зачастую люди чувствуют себя измотанными, так как складывается ощущение, что мы все время находимся на работе, в связи с чем рабочие дни больше не ограничиваются восемью часами», – сказала Люйз-Ликк.

Одним из непосредственно связанных с войной источников психических проблем, который наблюдается все чаще, является непрерывное слежение за новостями и пребывание в информационном поле. «Согласно исследованиям, у постоянно наблюдающего за травмирующими событиями человека может сформироваться аналогичная или даже еще более глубокая травма, чем у людей, находящихся в месте событий», – добавила она.

По словам руководителя по психическому здоровью эстонской веб-платформы медицинского консультирования MinuDoc Хелины Харро, окружающие нас проблемы и кризисы отражаются на оказании услуги с некоторой задержкой. «Сперва люди пытаются справиться с помощью собственных мыслей, затем человек принимает решение начать искать помощь, и уже после этого он действительно обращается к врачу. Поэтому мы можем говорить о влиянии какого-либо конкретного события лишь с задержкой в несколько недель», – объяснила Харро.

При этом период конца января-начала февраля психологи называют неделями плача. По словам Харро, как раз в это время мы нередко достигаем своего рода переломной точки, когда все неожиданно переливается через край. «Усталость, измотанность и недостаток витаминов. Именно в этот период мы видим больше всего слез», – добавила она.