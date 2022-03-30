Вчера, 29 марта, на Центральном полигоне Сил обороны от огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы Куперьяновского батальона 2-й пехотной бригады.
В Эстонии погиб солдат-срочник
В Эстонии погиб солдат-срочник
По первоначальным данным, смертельный выстрел был произведен из служебного оружия, когда других людей поблизости не было. Тело обнаружили сослуживцы и полиция, после чего на место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь.
Силы обороны оповестили о случившимся близких, им оказывается психологическая помощь.
Силы обороны приносят свои соболезнования родным, друзьям и сослуживцам и просят уважать траур близких.
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