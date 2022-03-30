Прекращение импорта энергоносителей из России грозит Германии серьезными экономическими и социальными последствиями, считают в Объединении немецких профсоюзов (DGB).
Профсоюзы Германии выступили против энергетического эмбарго России
Существует риск "нанести непоправимый ущерб производственно-сбытовым цепочкам", а также угроза резкого роста безработицы в ФРГ, приводит издание Rheinische Post слова члена правления DGB Штефана Кёрцеля в среду, 30 марта.
Эмбарго едва ли напрямую повлияет на ход войны России против Украины и послужит цели "прекращения агрессии, нарушающей международное право", указал он. По мнению Кёрцеля, последствия возможного ущерба станут "тяжелым бременем для экономического и социального развития Европы" далеко за пределами ФРГ и сократят возможности для гуманитарных и миротворческих мероприятий.
О серьезных потрясениях в случае немедленного прекращения импорта российского газа предостерегло и Федеральное объединение оптовой и внешней торговли (BGA). Остановка поставки за ночь не может быть компенсирована в краткосрочной перспективе, а также окажет значительное влияние на все домохозяйства в Германии, заявил президент BGA Дирк Яндура.
США и Великобритания запретили импорт российской нефти
США в начале месяца ввели запрет на импорт российской нефти на фоне продолжающейся войны России против Украины. Об аналогичном шаге объявила и Великобритания. В то же время правительство ФРГ отвергло возможное энергетическое эмбарго. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно давал понять, что этот шаг поставит под угрозу целые отрасли промышленности страны.