Профсоюзы Германии выступили против энергетического эмбарго России

Существует риск "нанести непоправимый ущерб производственно-сбытовым цепочкам", а также угроза резкого роста безработицы в ФРГ, приводит издание Rheinische Post слова члена правления DGB Штефана Кёрцеля в среду, 30 марта.

Эмбарго едва ли напрямую повлияет на ход войны России против Украины и послужит цели "прекращения агрессии, нарушающей международное право", указал он. По мнению Кёрцеля, последствия возможного ущерба станут "тяжелым бременем для экономического и социального развития Европы" далеко за пределами ФРГ и сократят возможности для гуманитарных и миротворческих мероприятий.

О серьезных потрясениях в случае немедленного прекращения импорта российского газа предостерегло и Федеральное объединение оптовой и внешней торговли (BGA). Остановка поставки за ночь не может быть компенсирована в краткосрочной перспективе, а также окажет значительное влияние на все домохозяйства в Германии, заявил президент BGA Дирк Яндура.

США и Великобритания запретили импорт российской нефти