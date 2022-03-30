Кипр обыграл Эстонию, наша сборная вылетела в лигу D

Главный тренер эстонской сборной Томас Хэберли был после матча с Кипром озадачен – наша команда вылетела в низшую лгу.

«Сложный вопрос. Сегодня это была не наша игра. Да, это был важный матч, но мы не смогли хорошо начать и в ходе встречи не смогли изменить ход игры. Сделали две замены, но это сильно не сказалось. Нужно подумать, что было сделано неправильно», - сказал Хэберли в интервью ЭТВ.

«Мы должны серьезно поговорить о том, что случилось. Нужно признать, что мы не были достаточно подготовлены к игре. Когда они получили красную карточку, счет был 0:1, но мы тут же позволили противнику зайти с другой стороны. Ну а потом у нас просто не осталось сил, чтобы атаковать ворота Кипра», - добавил тренер.

«Нужно признать, что мы не заслужили С-дивизиона. Если ты в 2020 году не можешь выиграть ни одного матча, когда проигрываешь play-out, нельзя говорить, что заслуживаешь уровня С. Мы должны учиться на ошибках. Если научимся, в конце года сможем вновь попробовать подняться на уровень С», - подытожил Хэберли.

Голы от команды Кипра забили полузащитник Маринос Ционис и форвард Пиерос Сотириу. На 47-й минуте красную карточку получил полузащитник сборной Кипра Матия Шполярич.