Э-резиденты основали свыше 20 000 эстонских компаний

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Суття, компании э-резидентов обогащают экономическое пространство Эстонии и поддерживают имидж страны как привлекательного места для иностранных инвестиций. «Э-резидентство дает возможность для создания компании в Эстонии. Оно расширяет возможности предпринимателей по всему миру, позволяя управлять компанией полностью дистанционно. Международные предприниматели и таланты привносят новые навыки и знания в бизнес-среду Эстонии, что также стимулирует развитие местных компаний и повышает их глобальную конкурентоспособность», — отметил Сутть. Министр подчеркнул, что в сегодняшней ситуации с безопасностью э-резидентство не является лазейкой для обхода санкций или незаконной предпринимательской деятельности. «Безопасность — приоритет э-резидентства. В рамках программы мы предлагаем доступ к эстонским электронным услугам и европейской экономике всем законопослушным предпринимателям», — сказал Сутть.

Андрес Сутть. Фото: Программа э-резидентства

Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав отметил, что э-резиденты создают компании рекордными темпами. Если первые 10 000 компаний э-резидентов были созданы за пять лет, то следующие 10 000 появились в экономическом пространстве Эстонии за два года. «Э-резидентство создало для местных компаний совершенно новую рыночную нишу, которая помогает им расширяться за рубеж, нанимать рабочую силу и увеличивать оборот. Программа также способствовала ускорению возрождения сектора высококачественных бизнес-услуг в Эстонии», — сказал Хаав. Он подчеркнул, что Эстония первой в мире стала предлагать э-резидентство людям, проживающим за пределами страны, и что за семь лет программа удостоилась большого внимания и доверия во всем мире. «Мы наблюдаем явный переход от количества к качеству, так как к программе присоединяется все больше людей, у которых есть четкая цель заняться коммерческой деятельностью. В результате этого экономическое влияние э–резидентства на Эстонию также возрастет», — заверил Хаав.

В прошлом году э-резиденты учредили почти 20% эстонских обществ с ограниченной ответственностью. Подавляющая часть новых предприятий была создана в секторе информации и коммуникации (40%), а также в профессиональной, научной и технической областях (24%). Компании э-резидентов выплачивали зарплату почти 4000 работникам, и каждая пятая компания была экономически активной. «Следует учитывать, что количество основанных э-резидентами новых компаний быстро выросло именно за последние несколько лет, и многие из них находятся в начале своего жизненного пути. Разрабатываются бизнес-идеи и продукты или услуги тестируются на разных рынках и в разных целевых группах. На данном этапе экономическая активность все еще низкая, но, глядя в будущее, есть основания ожидать быстрого роста числа активных компаний», — сказал Хаав.

Лаури Хаав. Фото: Herkki Erich Merila

Украинка Наталья Сторожук является э-резидентом и управляет эстонской стартап-компанией PRNEWS.IO. «Эстония предлагает необходимую для современного бизнеса гибкость, что является огромным конкурентным преимуществом. Кроме того, эстонское бизнес-сообщество ориентировано на сотрудничество, что побуждает смело мечтать», - сказала Сторожук. Для нее наиболее важными ключевыми словами, характеризующими э-резидентство, являются инклюзивность, открытость и смелость экспериментировать. Сила бренда э-резидентства растет, и это является признаком качества. «Я как-то разговаривала по интернету с одним потенциальным клиентом из Канады. Представляя свой стартап, я отметила, что он создан с помощью эстонской программы э-резидентства. В следующий момент собеседник показал свою карту э-резидента, и из этого контакта родилось эффективное сотрудничество, которое продолжается по сей день. Это показывает, насколько широка сеть предпринимателей э-резидентов по всему миру, которые вносят свой вклад в экономику Эстонии», — сказала Сторожук.

Она благодарит команду программы э-резидентства, которая оказала ей большую поддержку не только в вопросах бизнеса. «Война в Украине ужасна, но нет сомнений, что после ее окончания Украина отстроит свою страну заново и внедрит новые технологии для обеспечения наилучшего функционирования государства. Я думаю, что всем странам есть чему поучиться у Эстонии в цифровых вопросах. Более 5000 э-резидентов в Украине уже знают, что значит быть частью высокоразвитого цифрового общества. Что значит, когда учреждение компании и ведение бизнеса полностью в режиме онлайн предлагает предпринимателям весь мир как на ладони. Это история успеха Эстонии», — сказала Сторожук.