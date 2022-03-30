Кесклинн ищет самые красивые дворы Старого города

«Во время Дней Старого города часто звучали предложения горожан, что они хотели бы заглянуть и посетить самые красивые или загадочные дворы Старого города. Чтобы мотивировать жителей Старого города открыть свой двор для посетителей, появилась мысль организовать соответствующий конкурс», — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Согласно условиям конкурса, сад или двор должны находиться на территории Старого города и быть открыты для посетителей в течение Дней Старого города в согласованное с владельцем двора время.

В качестве призов победителям конкурса Управа района Кесклинн выделит денежные премии: I место – 1000 евро, II место – 500 евро и III место – 250 евро. Кроме этого, журнал Kodukiri подарит победителю годовую подписку, а также поделится фотографиями и расскажет о победившем в конкурсе саде или дворе в летнем номере.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 мая послать как минимум три фотографии своего красивого сада или двора на адрес электронной почты aed@vanalinnapaevad.ee. К фотографиям нужно будет добавить описание в свободной форме. Организаторы конкурса оставляют за собой право опубликовать фотографии и текст в социальных сетях и в журнале.