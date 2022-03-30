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Кесклинн ищет самые красивые дворы Старого города

rus.postimees.ee
Кесклинн ищет самые красивые дворы Старого города
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Старый город.
Старый город. Фото: Raigo Pajula.

Дни Старого города празднуют в этом году свой 40-й день рождения. По этому поводу организаторы, Управа района Кесклинн и журнал Kodukiri призывают участвовать в конкурсе «Самый красивый сад Старого города».

«Во время Дней Старого города часто звучали предложения горожан, что они хотели бы заглянуть и посетить самые красивые или загадочные дворы Старого города. Чтобы мотивировать жителей Старого города открыть свой двор для посетителей, появилась мысль организовать соответствующий конкурс», — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Согласно условиям конкурса, сад или двор должны находиться на территории Старого города и быть открыты для посетителей в течение Дней Старого города в согласованное с владельцем двора время.

В качестве призов победителям конкурса Управа района Кесклинн выделит денежные премии: I место – 1000 евро, II место – 500 евро и III место – 250 евро. Кроме этого, журнал Kodukiri подарит победителю годовую подписку, а также поделится фотографиями и расскажет о победившем в конкурсе саде или дворе в летнем номере.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 мая послать как минимум три фотографии своего красивого сада или двора на адрес электронной почты aed@vanalinnapaevad.ee. К фотографиям нужно будет добавить описание в свободной форме. Организаторы конкурса оставляют за собой право опубликовать фотографии и текст в социальных сетях и в журнале.

Самый красивый сад будет выбран с помощью специального жюри и народного голосования. Голосовать можно будет как основываясь на впечатлениях от фотографий, так и от посещения двора. Победитель конкурса будет обнародован в конце Дней старого города, которые пройдут с 3 по 5 июня.

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